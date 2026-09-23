NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Pedro encontra prova ignorada sobre morte de Arthur e pede revisão da condenação de Adriana

Documentos originais do perito Dalto fazem advogado chegar a uma nova conclusão e podem mudar os rumos do caso

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:30

‘Quem Ama Cuida’: Pedro encontra detalhe ignorado na perícia de Arthur e pede revisão da condenação de Adriana Crédito: Reprodução

Pedro (Chay Suede) dará um passo decisivo para tentar provar a inocência de Adriana (Letícia Colin) em ‘Quem Ama Cuida’. Ao analisar a documentação original do perito Dalto, o advogado encontrará um detalhe que não apareceu na perícia apresentada durante o julgamento de Arthur (Antônio Fagundes).

A descoberta será possível depois que César (Rainer Cadete) contar a Adriana e Pedro como conseguiu ter acesso aos arquivos do perito. Ao examinar o material, Pedro percebe uma informação que havia passado despercebida no processo e começa a questionar as conclusões utilizadas para condenar a protagonista pela morte do empresário.

Diante da nova descoberta, Pedro pedirá a revisão criminal do caso na tentativa de inocentar Adriana. A movimentação, porém, não passará despercebida. Ademir (João Vitti) chegará à conclusão de que o advogado conseguiu obter os documentos originais de Dalto e perceberá que a investigação pode voltar a ameaçar seus interesses.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Enquanto Pedro avança na busca por respostas sobre a morte de Arthur, Fábia (Agatha Moreira) fará uma confissão que promete mexer com Pilar (Isabel Teixeira). A personagem revelará que manteve um caso com Arthur, trazendo à tona mais um segredo envolvendo o empresário antes de sua morte.

O capítulo também terá desdobramentos para outros personagens. Silvana (Cláudia Abreu) sugerirá que Fábia ajude Ulisses (Rafael Logam) a reconstruir a vida, enquanto Otoniel (Luís Miranda) contará a César que conseguiu encontrar o pai do médico — informação que deixará o advogado desconfiado.