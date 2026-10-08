Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Quem Ama Cuida': Pedro morre após atentado de Pilar? Veja o que acontece com o advogado

Advogado é resgatado por Adriana e Iuri após carro cair em rio; ao reaparecer, ele desconfia que Pilar esteja por trás do crime

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 20:28

Pedro morre após atentado de Pilar?
Pedro morre após atentado de Pilar? Crédito: Reprodução/TV Globo

Pedro (Chay Suede) vai escapar da morte nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Alvo de uma emboscada encomendada por Pilar (Isabel Teixeira), o advogado sobreviverá ao acidente e deixará a vilã em choque ao aparecer diante dela depois de Tom (Allan Souza Lima) garantir que o plano deu certo.

A decisão de eliminar Pedro surge do medo de Pilar de perder o controle da situação judicial envolvendo Adriana (Leticia Colin), condenada pela morte de Arthur (Antonio Fagundes). A recuperação dos laudos originais pode abrir caminho para a revisão do processo e ameaçar os interesses da megera.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Para executar o atentado, Tom instala um rastreador no carro do advogado e organiza uma perseguição com a ajuda de comparsas. Encurralado, Pedro perde o controle do veículo, que capota e cai em um rio.

Antes do acidente, porém, Iuri (José Loreto) percebe o perigo e alerta Adriana. Os dois vão atrás do advogado e conseguem encontrá-lo a tempo de salvá-lo.

Leia mais

Mara Maravilha detona Daniela Mercury e resgata vídeo de beijo da cantora com Ivete Sangalo: 'Oportunista'

Ana Hickmann revela se pretende ter filhos com Edu Guedes

Como é o apartamento de Manu Gavassi e Jullio Reis? Dúplex tem terraço, revestimentos raros e cozinha de aço inox

Luana Piovani comemora nova vitória na Justiça em processo movido por Sari Corte Real

Quintal Du Samba completa 5 anos com encontro de projetos de samba em Salvador

Pilar acredita que conseguiu eliminar o rival, mas a comemoração dura pouco. Depois de receber de Tom a notícia de que a missão teria sido concluída, ela se depara com Pedro vivo. A reação da vilã desperta a desconfiança do advogado, que passa a investigar o possível envolvimento dela no atentado.

A situação também aproxima Pedro e Adriana de Heitor (Renato Góes). Convencido de que os dois buscam justiça, ele decide se aliar ao casal para enfrentar Pilar.

Enquanto isso, Iuri descobre outro segredo da vilã: o envolvimento amoroso entre Pilar e Tom. A revelação promete ampliar o conflito e colocar ainda mais pressão sobre os planos da antagonista.

Leia mais

Imagem - Mel Maia e Cauã Reymond viverão romance em sequência de 'Avenida Brasil'

Mel Maia e Cauã Reymond viverão romance em sequência de 'Avenida Brasil'

Imagem - Após 'Rainha Charlotte', Netflix anuncia outra minissérie derivada de 'Bridgerton'

Após 'Rainha Charlotte', Netflix anuncia outra minissérie derivada de 'Bridgerton'

Imagem - Aprenda a fazer mac and cheese, clássico macarrão americano, em uma panela só

Aprenda a fazer mac and cheese, clássico macarrão americano, em uma panela só

Mais recentes

Imagem - Não foi só a promessa à mãe: a outra paixão antiga de Neymar que virou ‘brinquedinho’ de R$ 8 milhões

Não foi só a promessa à mãe: a outra paixão antiga de Neymar que virou ‘brinquedinho’ de R$ 8 milhões
Imagem - Mara Maravilha detona Daniela Mercury e resgata vídeo de beijo da cantora com Ivete Sangalo: 'Oportunista'

Mara Maravilha detona Daniela Mercury e resgata vídeo de beijo da cantora com Ivete Sangalo: 'Oportunista'
Imagem - Viúva de Lito Sousa abre o coração sete dias após perda e revela ‘tesouro’ deixado pelo marido; veja vídeo

Viúva de Lito Sousa abre o coração sete dias após perda e revela ‘tesouro’ deixado pelo marido; veja vídeo