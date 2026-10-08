NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Pedro morre após atentado de Pilar? Veja o que acontece com o advogado

Advogado é resgatado por Adriana e Iuri após carro cair em rio; ao reaparecer, ele desconfia que Pilar esteja por trás do crime

Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 20:28

Pedro morre após atentado de Pilar? Crédito: Reprodução/TV Globo

Pedro (Chay Suede) vai escapar da morte nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Alvo de uma emboscada encomendada por Pilar (Isabel Teixeira), o advogado sobreviverá ao acidente e deixará a vilã em choque ao aparecer diante dela depois de Tom (Allan Souza Lima) garantir que o plano deu certo.

A decisão de eliminar Pedro surge do medo de Pilar de perder o controle da situação judicial envolvendo Adriana (Leticia Colin), condenada pela morte de Arthur (Antonio Fagundes). A recuperação dos laudos originais pode abrir caminho para a revisão do processo e ameaçar os interesses da megera.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Para executar o atentado, Tom instala um rastreador no carro do advogado e organiza uma perseguição com a ajuda de comparsas. Encurralado, Pedro perde o controle do veículo, que capota e cai em um rio.

Antes do acidente, porém, Iuri (José Loreto) percebe o perigo e alerta Adriana. Os dois vão atrás do advogado e conseguem encontrá-lo a tempo de salvá-lo.

Pilar acredita que conseguiu eliminar o rival, mas a comemoração dura pouco. Depois de receber de Tom a notícia de que a missão teria sido concluída, ela se depara com Pedro vivo. A reação da vilã desperta a desconfiança do advogado, que passa a investigar o possível envolvimento dela no atentado.

A situação também aproxima Pedro e Adriana de Heitor (Renato Góes). Convencido de que os dois buscam justiça, ele decide se aliar ao casal para enfrentar Pilar.