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'Quem Ama Cuida': Pedro revela diagnóstico de leucemia de Bruna e deixa Carmita desesperada nesta quinta (15)

A revelação sobre a doença de Bruna abala Carmita, enquanto Pedro suspeita que Pilar tenha planejado o atentado contra ele e Adriana enfrenta novos conflitos familiares

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 06:00

A revelação sobre a doença de Bruna abala Carmita Crédito: Reprodução/TV Globo

Carmita ficará em choque ao descobrir que Bruna foi diagnosticada com leucemia em Londres no capítulo desta quinta-feira (15) de Quem Ama Cuida. A revelação será feita por Pedro e promete abalar a família na novela das 21h.

Antes disso, Carmita obrigará Bruna a assinar os documentos do divórcio. A jovem também se sentirá traída por Bia e César ao encontrar Adriana na casa dos amigos.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Enquanto isso, Pedro contará a Adriana que suspeita de uma armação de Pilar no atentado que sofreu. A fisioterapeuta, por sua vez, revelará que Bruna já assinou os papéis do divórcio.

Adriana também conversará com Heitor sobre como era a relação de Arthur com a família antes da morte do pai. Em outra frente, Ulisses alertará Fábia sobre as consequências da disputa pela herança: se Adriana for reconhecida como única herdeira de Arthur, o dinheiro da venda da parte dele na sociedade voltará para a fisioterapeuta.

Para completar, Pedro confrontará Tom, em meio aos conflitos que movimentam a trama.

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