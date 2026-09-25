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‘Quem Ama Cuida’: Pedro revela segredo de Heitor e coloca romance com Adriana em risco

Advogado quebra promessa e apresenta o herdeiro de Arthur Brandão à fisioterapeuta, que inicialmente reage com revolta, mas pode se aproximar do rival

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:35

Pedro quebra promessa e coloca Adriana frente a frente com Heitor em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução/TV Globo

Pedro (Chay Suede) vai tomar uma decisão que pode mudar os rumos de seu relacionamento com Adriana (Leticia Colin) em Quem Ama Cuida. Mesmo depois de prometer guardar segredo sobre a volta de Heitor (Renato Góes), o advogado contará à amada que o personagem está vivo e ainda fará a apresentação dos dois.

Heitor reaparece na trama depois de anos sendo considerado morto. Filho de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), ele retorna ao Brasil disposto a descobrir o que realmente aconteceu com o pai e busca manter sua volta em sigilo.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Pedro, no entanto, acaba descumprindo a promessa. Ao revelar a informação para Adriana, ele também permite que ela fique frente a frente com Heitor.

O primeiro encontro será marcado por tensão. Adriana reage com indignação ao descobrir que o herdeiro permaneceu escondido enquanto a família enfrentava as consequências de sua suposta morte. A fisioterapeuta não esconde a revolta e critica a decisão de Heitor de desaparecer por tanto tempo.

A situação, porém, começa a mudar conforme os dois passam a conviver.

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Heitor se encanta por Adriana e decide se aproximar da protagonista. Aos poucos, o personagem tenta conquistar sua confiança e consegue diminuir a resistência inicial da fisioterapeuta.

A aproximação coloca Pedro em alerta. Além do novo envolvimento, Adriana ainda carrega as marcas de decisões tomadas pelo advogado no passado, quando ele chegou a deixá-la para se casar com Bruna (Nanda Marques).

Com os sentimentos novamente colocados à prova, Adriana poderá se ver dividida entre Pedro e Heitor, enquanto o advogado acompanha de perto o avanço da relação que ele próprio ajudou a iniciar.

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