‘Quem Ama Cuida’: Pedro revela segredo de Heitor e coloca romance com Adriana em risco

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Heider Sacramento
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:35
Pedro (Chay Suede) vai tomar uma decisão que pode mudar os rumos de seu relacionamento com Adriana (Leticia Colin) em Quem Ama Cuida. Mesmo depois de prometer guardar segredo sobre a volta de Heitor (Renato Góes), o advogado contará à amada que o personagem está vivo e ainda fará a apresentação dos dois.
Heitor reaparece na trama depois de anos sendo considerado morto. Filho de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), ele retorna ao Brasil disposto a descobrir o que realmente aconteceu com o pai e busca manter sua volta em sigilo.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Pedro, no entanto, acaba descumprindo a promessa. Ao revelar a informação para Adriana, ele também permite que ela fique frente a frente com Heitor.
O primeiro encontro será marcado por tensão. Adriana reage com indignação ao descobrir que o herdeiro permaneceu escondido enquanto a família enfrentava as consequências de sua suposta morte. A fisioterapeuta não esconde a revolta e critica a decisão de Heitor de desaparecer por tanto tempo.
A situação, porém, começa a mudar conforme os dois passam a conviver.
Heitor se encanta por Adriana e decide se aproximar da protagonista. Aos poucos, o personagem tenta conquistar sua confiança e consegue diminuir a resistência inicial da fisioterapeuta.
A aproximação coloca Pedro em alerta. Além do novo envolvimento, Adriana ainda carrega as marcas de decisões tomadas pelo advogado no passado, quando ele chegou a deixá-la para se casar com Bruna (Nanda Marques).
Com os sentimentos novamente colocados à prova, Adriana poderá se ver dividida entre Pedro e Heitor, enquanto o advogado acompanha de perto o avanço da relação que ele próprio ajudou a iniciar.