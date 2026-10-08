'Quem Ama Cuida': Pedro sofre atentado e surpreende Pilar ao aparecer vivo nesta quinta-feira (8)

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Heider Sacramento
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07:00
Pedro será vítima de um atentado no capítulo de Quem Ama Cuida desta quinta-feira (8). Enquanto Pilar acredita que conseguiu impedir que o personagem atrapalhe seus planos, a situação tomará outro rumo e ele conseguirá sobreviver ao ataque.
Antes disso, Pedro avisa a Adriana que ela não precisará estar presente no novo julgamento. A possibilidade de a personagem ser inocentada, porém, deixa Pilar em alerta. A vilã avisa a Ademir que está disposta a fazer o que for necessário para impedir que Adriana seja inocentada.
Silvana também coloca a família Brandão contra a parede. Ela deixa claro que, caso Adriana seja declarada inocente, os integrantes da família passarão a ser considerados suspeitos pela morte de Arthur.
Heitor faz nova revelação
Adriana recebe mais uma informação importante. Ela conta a Mau Mau que Heitor está vivo. Enquanto isso, Heitor pede a Pedro que promova uma nova conversa com Adriana.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
A situação de Heitor continua movimentando a trama e o personagem afirma que já sabe o que pretende fazer contra a família Brandão, mas precisa primeiro conseguir algumas respostas.
Otoniel se decepciona com Enéas
O relacionamento entre Elisa e Enéas também terá consequências. Depois de flagrar os dois juntos, Otoniel diz ao amigo que está decepcionado com sua atitude.
Em outro núcleo, Ingrid incentiva Andrea a procurar Rafael, enquanto Rosa sente falta do caderno de receitas de Francesca sem saber que o objeto está com Joel.
Pilar acredita que Pedro morreu
Enquanto Pedro enfrenta as consequências do atentado, Pilar celebra o que acredita ser a morte do personagem. Carmita e Bruna ficam sabendo do acidente, e Pedro posteriormente informa ao pai que sofreu um atentado.
A maior surpresa, porém, acontece quando Pilar se depara com Pedro vivo. O personagem sobrevive ao ataque e passa a representar uma nova ameaça aos planos da vilã.
No fim do capítulo, Heitor comunica a Adriana que já sabe o que fazer em relação à família Brandão, mas antes precisa obter respostas.