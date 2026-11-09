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'Quem Ama Cuida': Pedro vai à casa de Pilar e revela que sabe onde Tom está escondido nesta segunda (9)

Personagem aparece acompanhado de um policial para confrontar a vilã; Adriana também enfrenta um dilema envolvendo a investigação contra Ulisses

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06:51

Pedro chega à casa de Pilar acompanhado de um policial e afirma saber que Tom está escondido no imóvel
Pedro chega à casa de Pilar acompanhado de um policial e afirma saber que Tom está escondido no imóvel Crédito: Reprodução/TV Globo

Pedro (Chay Suede) decide partir para o confronto com Pilar (Isabel Teixeira) no capítulo de Quem Ama Cuida desta segunda-feira (9). Acompanhado de um policial, ele aparece na casa da vilã e afirma que sabe que Tom está escondido no local.

Pilar tenta sustentar uma versão para proteger o aliado, mas a chegada de Pedro aumenta a pressão sobre ela. A personagem diz que Tom está prestando serviços em sua residência e finge desconhecer que ele está sendo procurado.

Pilar

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
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Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução

Enquanto isso, Adriana enfrenta um dilema relacionado à fraude na joalheria. Ela conta a Mau Mau que Felipe pode ser investigado caso decida denunciar Ulisses, responsável por usar o nome do jovem para desviar dinheiro da empresa. A personagem promete pensar no pedido do fraudador para não levá-lo à polícia.

A situação de Elenice também muda. Adriana recebe a personagem e Dafne em sua casa, oferecendo abrigo depois dos conflitos com Tom. A saída de Elenice do casamento passa a ganhar contornos definitivos.

Em outra frente, Felipe convida Mau Mau para um encontro em sua casa, com a presença de Patrick e Carolina. Já Tilde conta a Edvaldo que Tom está escondido no quarto de Pilar, e os dois decidem avisar Pedro.

No núcleo de Fábia, Silvana e Carmita ficam surpresas ao encontrá-la com Ademir no saguão de um hotel. Pedro, por sua vez, evita revelar a Ademir que já sabe quem foi o responsável pelo atentado contra sua vida.

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