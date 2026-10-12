Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Quem Ama Cuida': Pilar arma atentado contra Pedro e manda Tom seguir o advogado nesta segunda-feira (12)

A vilã acompanha os passos de Pedro, enquanto André começa a investigar o passado de Diná e Elenice se desespera ao ser trancada em casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 06:00

Pilar vai perceber que seu domínio sobre a Brandão Joias
Pilar vai perceber que seu domínio sobre a Brandão Joias Crédito: Reprodução/TV Globo

Pilar vai avançar com seu plano contra Pedro no capítulo de Quem Ama Cuida desta segunda-feira (12). A vilã exige que Tom não falhe na missão, enquanto ele revela que instalou um rastreador no carro do advogado. Com a ajuda de comparsas, o criminoso passa a seguir o veículo.

Desconfiado das intenções de Pilar, Iuri alerta Adriana sobre a possibilidade de a rival estar preparando uma armadilha. A tensão aumenta à medida que Pedro se aproxima do perigo sem saber o que está sendo planejado.

Em outra frente, André aceita investigar o passado de Diná a pedido de Pedro. Ao conversar com Joel sobre Francesca, o personagem percebe que a governanta sentia inveja da mãe dele, levantando novas dúvidas sobre a história da família.

Pilar

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
1 de 7
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução

Elenice vive momentos de desespero ao descobrir que Tom a trancou em casa. Apesar da insistência de Dafne, ela se recusa a ir à delegacia para denunciar o comportamento do homem.

O capítulo também terá espaço para os relacionamentos da trama: Mau Mau recebe flores de Fernando, enquanto Otoniel se recusa a conversar com Enéas.

O capítulo de Quem Ama Cuida vai ao ar nesta segunda-feira (12), na Globo. Os resumos estão sujeitos a alterações pela emissora.

Mais recentes

Imagem - Leandra aceita o pedido de casamento de Vitor em Por Você nesta segunda-feira (12 de outubro)

Leandra aceita o pedido de casamento de Vitor em Por Você nesta segunda-feira (12 de outubro)
Imagem - O universo quer devolver uma alegria esquecida: 3 signos podem reencontrar algo que fazia muita falta hoje (12 de outubro)

O universo quer devolver uma alegria esquecida: 3 signos podem reencontrar algo que fazia muita falta hoje (12 de outubro)
Imagem - Maré de boas novas: 3 signos podem começar a semana com sorte, confiança e novas oportunidades nesta segunda (12)

Maré de boas novas: 3 signos podem começar a semana com sorte, confiança e novas oportunidades nesta segunda (12)