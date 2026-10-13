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'Quem Ama Cuida': Pilar comemora morte de Pedro, mas leva susto ao descobrir que ele está vivo

Vilã encomenda a morte do advogado para prejudicar a defesa de Adriana, mas descobre que o plano arquitetado com Tom não saiu como esperava.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 21:21

Pilar (Isabel Teixeira) vai comemorar a suposta morte de Pedro (Chay Suede), mas ficará em choque ao descobrir que o advogado está vivo
Pilar (Isabel Teixeira) vai comemorar a suposta morte de Pedro (Chay Suede), mas ficará em choque ao descobrir que o advogado está vivo Crédito: Reprodução/Instagram

Pilar (Isabel Teixeira) vai descobrir que seu plano para eliminar Pedro (Chay Suede) fracassou em Quem Ama Cuida. Depois de acreditar que o advogado foi morto a mando dela, a vilã passará o dia comemorando o que considera uma vitória. A celebração, porém, terminará em choque quando ela souber que o rival continua vivo.

A armação foi planejada para atingir Adriana (Letícia Colin). Determinada a prejudicar a defesa da personagem, Pilar se aliou a Tom (Allan Souza Lima) e encomendou a morte de Pedro, acreditando que a ausência do advogado comprometeria os próximos passos do caso.

Pilar

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
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Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução

Convencida de que tudo havia saído conforme o combinado, a vilã não esconderá a satisfação com o suposto desfecho. A tranquilidade, no entanto, dará lugar ao desespero quando a notícia de que Pedro sobreviveu chegar até ela.

Com o advogado vivo, Pilar terá de lidar com o fracasso da tentativa de tirá-lo do caminho e com a possibilidade de seus planos contra Adriana não produzirem o resultado esperado.

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