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‘Quem Ama Cuida’: Pilar descobre herança de Adriana e tenta recuperar dinheiro da rival nesta segunda (28)

Vilã coloca Tom para investigar a origem do patrimônio da protagonista e pede a Ademir que anule doação feita por Arthur

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 06:51

Pilar vai perceber que seu domínio sobre a Brandão Joias
Pilar vai perceber que seu domínio sobre a Brandão Joias Crédito: Reprodução/TV Globo

A disputa entre Pilar e Adriana ganha um novo motivo para confronto em “Quem Ama Cuida” nesta segunda-feira (28). Depois de ver a rival ampliar sua participação na joalheria, Pilar decide descobrir de onde veio o dinheiro usado por Adriana para comprar a parte de Ulisses na sociedade.

Para isso, Pilar manda Tom investigar a origem do dinheiro. A resposta chega por outro caminho: Elenice descobre, por meio de Elisa, que Adriana recebeu uma herança deixada por Arthur. Quando é confrontada por Tom, Elenice revela o que sabe.

A informação faz Pilar partir para uma nova estratégia. A personagem pede a Ademir que tente anular a doação feita por Arthur a Adriana, numa tentativa de atingir o patrimônio da rival. As duas também protagonizam mais um confronto ao longo do capítulo.

Andréa vira alvo de investigação

Pilar também consegue informações sobre Andréa. Depois de investigar a jovem a pedido da vilã, Iuri descobre que ela mora de favor no apartamento de uma amiga e leva a informação até Pilar.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Enquanto isso, Nancy sai em defesa de Adriana após Silvana fazer comentários difamatórios sobre a protagonista. A disputa entre as famílias continua ganhando novos contornos.

Adriana recebe notícia importante

Em meio aos conflitos, Adriana tem um motivo para comemorar. Pedro conta que o desembargador-relator admitiu o processamento da revisão criminal, e os dois celebram a decisão.

O capítulo ainda abre uma nova frente para a trama: Heitor vê uma foto de Adriana publicada em uma matéria, o que pode aproximá-lo novamente da história da protagonista.

Em outro núcleo, Laurentino demonstra preocupação com as atitudes de Mirtes em relação a Nancy, enquanto Pilar segue movimentando suas peças para tentar recuperar espaço e patrimônio dentro da família Brandão.

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