‘Quem Ama Cuida’: Pilar descobre herança de Adriana e tenta recuperar dinheiro da rival nesta segunda (28)

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 06:51
A disputa entre Pilar e Adriana ganha um novo motivo para confronto em “Quem Ama Cuida” nesta segunda-feira (28). Depois de ver a rival ampliar sua participação na joalheria, Pilar decide descobrir de onde veio o dinheiro usado por Adriana para comprar a parte de Ulisses na sociedade.
Para isso, Pilar manda Tom investigar a origem do dinheiro. A resposta chega por outro caminho: Elenice descobre, por meio de Elisa, que Adriana recebeu uma herança deixada por Arthur. Quando é confrontada por Tom, Elenice revela o que sabe.
A informação faz Pilar partir para uma nova estratégia. A personagem pede a Ademir que tente anular a doação feita por Arthur a Adriana, numa tentativa de atingir o patrimônio da rival. As duas também protagonizam mais um confronto ao longo do capítulo.
Andréa vira alvo de investigação
Pilar também consegue informações sobre Andréa. Depois de investigar a jovem a pedido da vilã, Iuri descobre que ela mora de favor no apartamento de uma amiga e leva a informação até Pilar.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Enquanto isso, Nancy sai em defesa de Adriana após Silvana fazer comentários difamatórios sobre a protagonista. A disputa entre as famílias continua ganhando novos contornos.
Adriana recebe notícia importante
Em meio aos conflitos, Adriana tem um motivo para comemorar. Pedro conta que o desembargador-relator admitiu o processamento da revisão criminal, e os dois celebram a decisão.
O capítulo ainda abre uma nova frente para a trama: Heitor vê uma foto de Adriana publicada em uma matéria, o que pode aproximá-lo novamente da história da protagonista.
Em outro núcleo, Laurentino demonstra preocupação com as atitudes de Mirtes em relação a Nancy, enquanto Pilar segue movimentando suas peças para tentar recuperar espaço e patrimônio dentro da família Brandão.