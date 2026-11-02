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'Quem Ama Cuida': Pilar encomenda arma e pode preparar novo ataque; veja o resumo desta segunda (2)

Zeni confirma que a vilã mandou agredir Adriana na prisão, enquanto Otoniel descobre que pode ser suspeito da morte de Arthur na novela das nove da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 06:51

Pilar entra na mira da investigação pela morte de Arthur
Pilar entra na mira da investigação pela morte de Arthur Crédito: Reprodução/TV Globo

Os planos de Pilar (Isabel Teixeira) vão ganhar contornos ainda mais perigosos em Quem Ama Cuida. No capítulo desta segunda-feira (2), a vilã pedirá a Tom que consiga uma arma para ela. A movimentação acontece depois que Pedro e Adriana cercam Zeni, que acaba revelando detalhes do ataque sofrido pela fisioterapeuta na prisão.

Pressionada pelos dois, Zeni confirma que Pilar foi a responsável por encomendar a agressão contra Adriana, que levou uma tesourada enquanto estava detida. A revelação pode mudar os rumos do confronto entre as personagens.

Otoniel vira suspeito da morte de Arthur

A investigação sobre a morte de Arthur também terá novos desdobramentos. Heitor deixa Otoniel desconcertado ao dizer que ele pode estar entre os suspeitos do crime. A possibilidade promete aumentar a tensão em torno do caso.

Pilar

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
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Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução

Enquanto isso, Iuri observa Pilar na companhia de Tom e avisa Adriana sobre o encontro. A aproximação dos dois ganha importância diante do pedido feito pela vilã para conseguir uma arma.

Fernando sofre ao descobrir romance de Felipe

No campo amoroso, Fernando fica abalado ao descobrir que Felipe está com Mau Mau. O relacionamento dos dois, que finalmente saiu do campo da expectativa, provoca uma reação dolorosa no rapaz.

Em outro núcleo, Fábia convida Ademir para ir até sua casa. Otoniel também sugere que Enéas peça sua permissão para namorar Elisa. Já Elenice participa de um aulão de dança com músicas dos anos 1980 ao lado de Mau Mau.

O capítulo promete movimentar a novela com revelações sobre a agressão de Adriana, novas suspeitas envolvendo a morte de Arthur e os planos de Pilar para conseguir uma arma.

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