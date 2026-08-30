NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Pilar flagra conversa de Iuri com Adriana e fica perto de descobrir aliança secreta

Vilã vê mensagem suspeita no celular do segurança, mas acredita na desculpa apresentada por ele para esconder a ligação com a fisioterapeuta

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 17:42

Pilar encontra uma pista sobre a relação secreta de Iuri e Adriana em “Quem Ama Cuida”. Anúncio Crédito: Reprodução

Pilar ficará a um passo de descobrir uma das alianças que acontecem pelas suas costas em “Quem Ama Cuida”. A vilã acabará diante de uma pista importante ao mexer os olhos sobre o celular de Iuri e notar uma conversa que pode colocá-lo em uma situação delicada.

O segurança estará falando com Adriana quando Pilar perceberá a movimentação no aparelho. O contato, no entanto, não aparecerá com o nome da fisioterapeuta: estará registrado apenas como “ELA”.

A descoberta será suficiente para despertar a curiosidade de Pilar. Sem deixar o assunto passar, ela questionará Iuri sobre a identidade da pessoa com quem ele conversa.

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Pressionado, Iuri precisará agir rapidamente para não entregar sua parceria com Adriana. Ele afirmará que a mensagem veio de uma antiga namorada e justificará que decidiu não registrar o nome dela por causa da relação conturbada entre os dois.

A explicação será suficiente para Pilar, que não conseguirá confirmar sua suspeita. Assim, Iuri escapará da saia justa e poderá continuar atuando ao lado de Adriana sem revelar o segredo.