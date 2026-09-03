'Quem Ama Cuida': Pilar flagra Ingrid no quarto de Iuri e decide demitir o rapaz nesta quinta (3)

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:00
O clima vai esquentar em diferentes núcleos de “Quem Ama Cuida” no capítulo desta quinta-feira (3). Pilar ficará furiosa ao encontrar Ingrid no quarto de Iuri e, diante da situação, tomará uma decisão que pode colocar o emprego do rapaz em risco.
O flagrante deixará Pilar incomodada, e ela fará questão de deixar clara sua posição para Ingrid. A personagem revelará que pretende demitir Iuri, aumentando ainda mais a tensão em torno do rapaz.
Enquanto enfrenta a possibilidade de perder o trabalho, Iuri desabafará com Lyris sobre o medo de ficar desempregado. A conversa mostrará a preocupação do personagem diante das consequências que a situação poderá trazer para sua vida.
Bruna é confrontada por Adriana
Bruna também terá motivos para se preocupar. Adriana perguntará diretamente se foi ela quem ameaçou matar Pedro no período em que esteve presa.
Pilar
A pergunta colocará Bruna diante de um assunto delicado de seu passado e poderá trazer novas consequências para a relação dela com Pedro. Ao mesmo tempo, Cléber tomará uma atitude contra Bruna e decidirá afastá-la de seu escritório.
Pedro revela que não foi feliz com Bruna
A relação entre Bruna e Pedro também ficará ainda mais complicada. Pedro dirá a ela que não foi feliz durante o relacionamento dos dois.
A declaração atingirá Bruna, que reagirá ao ouvir do ex-parceiro uma avaliação tão direta sobre a história que viveram. A conversa promete abrir novas feridas entre os personagens.
Nancy fecha negócio com Ulisses
Enquanto os conflitos se acumulam nos outros núcleos, Nancy avançará em seus próprios planos. Ela conseguirá fechar um negócio com Ulisses, movimentando a trama e criando novas possibilidades para os personagens.