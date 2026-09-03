NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Pilar flagra Ingrid no quarto de Iuri e decide demitir o rapaz nesta quinta (3)

Bruna também enfrenta uma conversa difícil com Pedro, enquanto Adriana retoma uma ameaça feita contra o empresário

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:00

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

O clima vai esquentar em diferentes núcleos de “Quem Ama Cuida” no capítulo desta quinta-feira (3). Pilar ficará furiosa ao encontrar Ingrid no quarto de Iuri e, diante da situação, tomará uma decisão que pode colocar o emprego do rapaz em risco.

O flagrante deixará Pilar incomodada, e ela fará questão de deixar clara sua posição para Ingrid. A personagem revelará que pretende demitir Iuri, aumentando ainda mais a tensão em torno do rapaz.

Enquanto enfrenta a possibilidade de perder o trabalho, Iuri desabafará com Lyris sobre o medo de ficar desempregado. A conversa mostrará a preocupação do personagem diante das consequências que a situação poderá trazer para sua vida.

Bruna é confrontada por Adriana

Bruna também terá motivos para se preocupar. Adriana perguntará diretamente se foi ela quem ameaçou matar Pedro no período em que esteve presa.

Pilar 1 de 7

A pergunta colocará Bruna diante de um assunto delicado de seu passado e poderá trazer novas consequências para a relação dela com Pedro. Ao mesmo tempo, Cléber tomará uma atitude contra Bruna e decidirá afastá-la de seu escritório.

Pedro revela que não foi feliz com Bruna

A relação entre Bruna e Pedro também ficará ainda mais complicada. Pedro dirá a ela que não foi feliz durante o relacionamento dos dois.

A declaração atingirá Bruna, que reagirá ao ouvir do ex-parceiro uma avaliação tão direta sobre a história que viveram. A conversa promete abrir novas feridas entre os personagens.

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