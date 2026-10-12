'Quem Ama Cuida': Pilar manda matar Pedro e prepara armadilha cruel; veja o resumo de hoje (12)

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Fernanda Varela
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:00
O capítulo de "Quem Ama Cuida" desta segunda-feira (12) promete momentos de tensão. Pilar (Isabel Teixeira) decide colocar em prática um plano para eliminar Pedro (Chay Suede) e impedir que Adriana (Leticia Colin) consiga avançar na revisão criminal de seu processo.
Determinada a tirar o advogado do caminho, a vilã exige que Tom (Allan Souza Lima) e os criminosos contratados por ele não cometam nenhum erro. A estratégia envolve cortar o cabo do freio do carro de Pedro e instalar um rastreador no veículo para acompanhar seus movimentos.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Enquanto o atentado é preparado, Iuri (José Loreto) percebe o comportamento suspeito de Pilar. Desconfiado de que ela esteja escondendo alguma coisa, ele procura Adriana e alerta sobre a possibilidade de uma nova armação.
Tom também protagoniza momentos de violência dentro de casa. Antes de executar as ordens de Pilar, ele tranca Elenice (Mariana Sena) no quarto, impedindo que ela saia. A jovem fica desesperada, mas, mesmo diante da insistência de Dafne, se recusa a procurar a polícia para denunciar o marido.
Em outra frente da história, Pedro pede a André (Henrique Barreira) que viaje até uma cidade do interior de São Paulo para investigar o passado de Diná (Rosi Campos). O rapaz aceita a missão, enquanto Joel descobre, durante uma conversa, que Diná nutria inveja de Francesca.
O capítulo também terá Otoniel se recusando a conversar com Enéas e Mau Mau recebendo flores de Fernando.
Nos momentos finais previstos para esta segunda-feira, Tom avisa a Pilar que o rastreador já está instalado. Em seguida, ele e seus comparsas começam a seguir o carro de Pedro, dando início à execução do plano da vilã.