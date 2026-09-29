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'Quem Ama Cuida': Pilar manda Tom investigar dinheiro usado por Adriana nesta terça-feira (29)

Personagem desconfia da origem do dinheiro usado pela rival para comprar a parte de Ulisses na joalheria

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06:51

Pilar arma novo atentado para proteger sua fortuna
Pilar arma novo atentado para proteger sua fortuna Crédito: Reprodução/TV Globo

Em Quem Ama Cuida, da TV Globo, nesta terça-feira (29), Pilar decide investigar como Adriana conseguiu o dinheiro para comprar a parte de Ulisses na joalheria. Desconfiada da movimentação da rival, ela convoca Tom para descobrir a origem da quantia e entender o que está por trás do novo negócio.

Enquanto a investigação avança, Pilar e Adriana se enfrentam, aumentando ainda mais a tensão entre as duas. Tom começa a buscar respostas, mas a informação que pode esclarecer o mistério acaba chegando por outro caminho.

Pilar

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
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Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução

Elenice fica sabendo por Elisa que Adriana recebeu uma herança de Arthur. Quando é confrontada por Tom, ela revela a informação e acaba entregando uma peça importante para a investigação.

Paralelamente, Laurentino demonstra preocupação com as atitudes de Mirtes em relação a Nancy. A situação chama a atenção do personagem e pode trazer novos conflitos para a trama.

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