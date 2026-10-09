Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Quem Ama Cuida’: Pilar perde a suíte para Heitor e enfrenta nova ameaça à sua fortuna

Retorno do herdeiro abala os privilégios da vilã, enquanto auditoria na joalheria da família Brandão pode expor desvios milionários

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 22:15

Pilar arma novo atentado para proteger sua fortuna
Pilar arma novo atentado para proteger sua fortuna Crédito: Reprodução/TV Globo

A vida de privilégios de Pilar (Isabel Teixeira) começa a desmoronar em Quem Ama Cuida. Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, a vilã terá que deixar a suíte que ocupa na mansão da família Brandão após o retorno inesperado de Heitor (Renato Góes), dado como morto pelos parentes.

De volta, o herdeiro pretende recuperar o espaço que pertencia ao pai, Arthur (Antonio Fagundes). A decisão atinge diretamente Pilar, que vinha desfrutando dos benefícios da posição que conquistou dentro da família. Agora, ela terá de lidar com a presença de alguém disposto a reivindicar seus direitos e confrontar o poder que ela exerce na casa.

Pilar

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
1 de 7
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução

A situação se complica também nos negócios da família. Adriana (Letícia Colin), que busca reparação após ter sido condenada injustamente, amplia sua atuação na joalheria dos Brandão depois de adquirir uma participação na empresa.

Segundo informações do portal Notícias da TV, Adriana prepara uma auditoria que aponta possíveis desvios milionários durante a gestão de Ingrid (Agatha Moreira). A divulgação dos resultados pode comprometer a imagem da jovem e aumentar a pressão sobre Pilar.

Com Heitor de volta e Adriana avançando sobre os negócios, a disputa pelo patrimônio dos Brandão ganha novos contornos. A perda da suíte pode ser apenas o primeiro sinal de uma crise maior para Pilar, que terá de enfrentar ameaças tanto dentro de casa quanto na administração da joalheria.

Leia mais

Imagem - Quem são os baianos que vão disputar o ‘Chef de Alto Nível’ na Globo? Conheça os participantes

Quem são os baianos que vão disputar o ‘Chef de Alto Nível’ na Globo? Conheça os participantes

Imagem - Festa de 3 anos de Mavie tem parede de escalada, tirolesa e piscina de bolinhas; veja atrações

Festa de 3 anos de Mavie tem parede de escalada, tirolesa e piscina de bolinhas; veja atrações

Imagem - Assessor de Sérgio Hondjakoff rebate empresário após perder acesso às redes sociais do ator

Assessor de Sérgio Hondjakoff rebate empresário após perder acesso às redes sociais do ator

Mais recentes

Imagem - Menino conclui a escola aos 8 anos e termina o doutorado em física quântica aos 15: aos 16, 'Pequeno Einstein' já mira revolucionar a medicina e aumentar tempo de vida humana

Menino conclui a escola aos 8 anos e termina o doutorado em física quântica aos 15: aos 16, 'Pequeno Einstein' já mira revolucionar a medicina e aumentar tempo de vida humana
Imagem - 'Bebezão tá chegando': Letícia Isnard muda o visual para reviver Ivana na sequência de 'Avenida Brasil'

'Bebezão tá chegando': Letícia Isnard muda o visual para reviver Ivana na sequência de 'Avenida Brasil'
Imagem - Quem são os baianos que vão disputar o ‘Chef de Alto Nível’ na Globo? Conheça os participantes

Quem são os baianos que vão disputar o ‘Chef de Alto Nível’ na Globo? Conheça os participantes