NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Pilar perde a suíte para Heitor e enfrenta nova ameaça à sua fortuna

Retorno do herdeiro abala os privilégios da vilã, enquanto auditoria na joalheria da família Brandão pode expor desvios milionários

Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 22:15

Pilar arma novo atentado para proteger sua fortuna Crédito: Reprodução/TV Globo

A vida de privilégios de Pilar (Isabel Teixeira) começa a desmoronar em Quem Ama Cuida. Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, a vilã terá que deixar a suíte que ocupa na mansão da família Brandão após o retorno inesperado de Heitor (Renato Góes), dado como morto pelos parentes.

De volta, o herdeiro pretende recuperar o espaço que pertencia ao pai, Arthur (Antonio Fagundes). A decisão atinge diretamente Pilar, que vinha desfrutando dos benefícios da posição que conquistou dentro da família. Agora, ela terá de lidar com a presença de alguém disposto a reivindicar seus direitos e confrontar o poder que ela exerce na casa.

Pilar 1 de 7

A situação se complica também nos negócios da família. Adriana (Letícia Colin), que busca reparação após ter sido condenada injustamente, amplia sua atuação na joalheria dos Brandão depois de adquirir uma participação na empresa.

Segundo informações do portal Notícias da TV, Adriana prepara uma auditoria que aponta possíveis desvios milionários durante a gestão de Ingrid (Agatha Moreira). A divulgação dos resultados pode comprometer a imagem da jovem e aumentar a pressão sobre Pilar.