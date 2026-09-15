NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Pilar perde apoio de Tiago e vê Adriana ganhar força na joalheria

Nova sócia anuncia auditoria nas contas da empresa e deixa a vilã cada vez mais ameaçada

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:15

Pilar vai perceber que seu domínio sobre a Brandão Joias Crédito: Reprodução/TV Globo

Pilar vai perceber que seu domínio sobre a Brandão Joias está começando a ruir em ‘Quem Ama Cuida’. A personagem de Isabel Teixeira tentará formar uma aliança para impedir o avanço de Adriana, mas será surpreendida pela postura de Tiago (Gui Ferraz), que se recusará a apoiá-la.

Antes mesmo de descobrir quem está por trás da compra das ações que pertenciam a Ulisses, Pilar procurará Fábia (Flávia Alessandra) e proporá que as duas se unam para adquirir a participação de Tiago na empresa.

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O plano, porém, não sairá como esperado. Tiago revelará a Ingrid (Agatha Moreira) que considera negociar suas ações justamente com Adriana (Leticia Colin). A possibilidade aumentará ainda mais a influência da fisioterapeuta nos negócios da família.

A situação ficará ainda mais tensa durante o evento em homenagem a Arthur (Antonio Fagundes). Nancy (Jeniffer Nascimento) apresentará Adriana diante dos convidados como a nova integrante da sociedade da Brandão Joias, confirmando o retorno da personagem ao patrimônio que seus familiares acreditavam ter conseguido afastar dela.

Adriana, no entanto, deixará claro que não pretende apenas ocupar uma cadeira na empresa. Ela contará a Pilar que contratou um auditor para analisar as contas da joalheria, aumentando a pressão sobre a atual presidente.

Com Tiago fora de seu lado e Adriana cada vez mais fortalecida, Pilar admitirá a Ingrid que tem medo de perder a herança. A personagem, que até então costumava agir com segurança, começará a enxergar uma ameaça concreta ao poder que construiu.