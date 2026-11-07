NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Pilar planeja sequestro, Dora termina namoro e Ingrid deixa presidência; veja resumo da semana

Entre os capítulos de 9 a 14 de novembro, a vilã prepara um cativeiro, enfrenta suspeitas de traição e avança em seus planos criminosos; Adriana também toma decisão sobre Ulisses

Heider Sacramento

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 07:51

Pilar prepara um sequestro, Dora termina com André e Ingrid deixa a presidência da joalheria nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana de Quem Ama Cuida, novela das nove da Globo, será marcada por novos planos criminosos de Pilar (Isabel Teixeira), reviravoltas na disputa pela joalheria e conflitos amorosos. Entre segunda-feira (9) e sábado (14), a vilã começa a preparar um cativeiro com a ajuda de Tom (Eduardo Moscovis), enquanto Zeni passa a desconfiar das intenções da própria aliada.

Outro destaque será a decisão de Adriana (Letícia Colin) de não denunciar Ulisses pelo desvio de dinheiro da joalheria. A personagem teme que Felipe seja prejudicado pela investigação, já que o nome do jovem foi usado pelo padrasto na fraude. A escolha divide opiniões, mas recebe o apoio de Heitor.

Pilar prepara sequestro e desconfia de Zeni

A movimentação criminosa da vilã ganha força a partir de quinta-feira (12), quando ela ordena que Tom e Zeni preparem um galpão para funcionar como cativeiro. Pilar não revela quem pretende manter no local e continua articulando seus próximos passos em segredo.

Pilar 1 de 7

No capítulo de sexta-feira (13), a desconfiança sobre Zeni aumenta. Pilar observa a aliada ao lado de Adriana e conclui que pode estar sendo traída. No sábado (14), Zeni revela a Adriana e Pedro que a vilã está planejando um sequestro. A informação faz Pilar agir contra a própria aliada: com a ajuda de Tom, ela atenta contra a vida de Zeni.

Dora termina com André após ameaças

A relação de Dora e André também enfrenta uma crise. Ademir passa a ameaçar colocar o sobrinho na cadeia caso Dora não se afaste dele. Pressionada, ela procura o advogado para tentar um acordo e evitar que André seja prejudicado.

Mesmo com o rapaz garantindo que não desistirá do relacionamento, Dora decide terminar a relação na sexta-feira (13). A situação deixa André sem entender a mudança de comportamento da personagem.

Ingrid deixa a presidência da joalheria

A disputa pelo comando da empresa chega a um novo capítulo no sábado (14). Ingrid abandona a presidência, e Adriana e Heitor apoiam Tiago para reassumir o cargo. A mudança representa mais um avanço na tentativa de reorganizar a administração da joalheria.

Enquanto isso, Adriana também começa a investigar o passado de Diná e pede a André informações que ele reuniu sobre a governanta. A personagem considera expor acontecimentos que podem mudar a maneira como os outros a enxergam.

Pedro busca reparação para vítimas de laudos fraudados

No campo da investigação, Pedro conversa com César sobre os arquivos com laudos adulterados. Os dois chegam a um acordo para criar uma fundação voltada à ajuda das pessoas prejudicadas pelas fraudes. A proposta abre uma nova frente de atuação para os personagens.