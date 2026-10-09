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'Quem Ama Cuida': Pilar promete impedir absolvição de Adriana e se alia a Tom contra Pedro nesta sexta-feira (9)

Pilar tenta barrar a absolvição de Adriana, enquanto Silvana alerta os Brandão e a vilã articula com Tom um plano contra Pedro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06:00

Pilar arma novo atentado para proteger sua fortuna
Pilar arma novo atentado para proteger sua fortuna Crédito: Reprodução/TV Globo

Pilar vai intensificar suas investidas para manter Adriana sob suspeita pela morte de Arthur no capítulo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira (9), na Globo. A vilã avisa a Ademir que fará o necessário para evitar que a protagonista seja inocentada e começa a articular uma reação contra Pedro.

Silvana também coloca a família Brandão em alerta. Ela explica que, se Adriana conseguir provar sua inocência, os parentes de Arthur poderão entrar na lista de suspeitos do crime.

Pilar

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
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Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução

Enquanto isso, Ingrid incentiva Andrea a procurar Rafael, abrindo espaço para uma possível reaproximação entre os dois.

Rosa, por sua vez, percebe o desaparecimento do caderno de receitas de Francesca, sem imaginar que o objeto está com Joel.

Em outra frente, Heitor pede a Pedro que organize uma nova conversa com Adriana. Pilar, porém, deixa claro a Tom que os dois precisam se unir para enfrentar o advogado, que está empenhado em ajudar a protagonista.

O capítulo de Quem Ama Cuida vai ao ar nesta sexta-feira (9), na faixa das nove da Globo. Os resumos estão sujeitos a alterações pela emissora.

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