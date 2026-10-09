'Quem Ama Cuida': Pilar promete impedir absolvição de Adriana e se alia a Tom contra Pedro nesta sexta-feira (9)

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06:00
Pilar vai intensificar suas investidas para manter Adriana sob suspeita pela morte de Arthur no capítulo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira (9), na Globo. A vilã avisa a Ademir que fará o necessário para evitar que a protagonista seja inocentada e começa a articular uma reação contra Pedro.
Silvana também coloca a família Brandão em alerta. Ela explica que, se Adriana conseguir provar sua inocência, os parentes de Arthur poderão entrar na lista de suspeitos do crime.
Pilar
Enquanto isso, Ingrid incentiva Andrea a procurar Rafael, abrindo espaço para uma possível reaproximação entre os dois.
Rosa, por sua vez, percebe o desaparecimento do caderno de receitas de Francesca, sem imaginar que o objeto está com Joel.
Em outra frente, Heitor pede a Pedro que organize uma nova conversa com Adriana. Pilar, porém, deixa claro a Tom que os dois precisam se unir para enfrentar o advogado, que está empenhado em ajudar a protagonista.
O capítulo de Quem Ama Cuida vai ao ar nesta sexta-feira (9), na faixa das nove da Globo. Os resumos estão sujeitos a alterações pela emissora.