'Quem Ama Cuida': Pilar se desespera ao descobrir que Pedro está vivo após atentado nesta quarta (14)

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:00
Pilar (Isabel Teixeira) ficará em choque ao descobrir que Pedro (Chay Suede) sobreviveu ao atentado encomendado por ela em Quem Ama Cuida. Antes de saber que o plano fracassou, a vilã terá comemorado a suposta morte do advogado. No hospital, Pedro contará ao pai que foi vítima de um ataque, enquanto Iuri começará a desconfiar de Pilar.
Heitor também visitará Pedro durante a internação. Depois, ele procurará Adriana (Letícia Colin) e revelará que já sabe como agir contra a família Brandão, mas que ainda precisa esclarecer algumas questões antes de colocar seus planos em prática.
Pilar
Enquanto isso, Elenice confrontará Tom (Allan Souza Lima), e Ademir sugerirá que ele deixe o país com o filho. Em outra frente, Fábia acolherá Ademir, e os dois acabarão se beijando.
‘Quem Ama Cuida’ vai ao ar de segunda a sábado, na TV Globo.