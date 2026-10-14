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'Quem Ama Cuida': Pilar se desespera ao descobrir que Pedro está vivo após atentado nesta quarta (14)

Após comemorar a suposta morte do advogado, a vilã descobre que o plano fracassou; enquanto isso, Heitor prepara uma estratégia contra a família Brandão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:00

Pilar (Isabel Teixeira) vai comemorar a suposta morte de Pedro (Chay Suede), mas ficará em choque ao descobrir que o advogado está vivo
Pilar (Isabel Teixeira) vai comemorar a suposta morte de Pedro (Chay Suede), mas ficará em choque ao descobrir que o advogado está vivo Crédito: Reprodução/Instagram

Pilar (Isabel Teixeira) ficará em choque ao descobrir que Pedro (Chay Suede) sobreviveu ao atentado encomendado por ela em Quem Ama Cuida. Antes de saber que o plano fracassou, a vilã terá comemorado a suposta morte do advogado. No hospital, Pedro contará ao pai que foi vítima de um ataque, enquanto Iuri começará a desconfiar de Pilar.

Heitor também visitará Pedro durante a internação. Depois, ele procurará Adriana (Letícia Colin) e revelará que já sabe como agir contra a família Brandão, mas que ainda precisa esclarecer algumas questões antes de colocar seus planos em prática.

Pilar

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
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Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução

Enquanto isso, Elenice confrontará Tom (Allan Souza Lima), e Ademir sugerirá que ele deixe o país com o filho. Em outra frente, Fábia acolherá Ademir, e os dois acabarão se beijando.

‘Quem Ama Cuida’ vai ao ar de segunda a sábado, na TV Globo.

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