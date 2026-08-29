'Quem Ama Cuida': Pilar se revolta ao encontrar Ingrid no quarto de Iuri neste sábado (29)

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Heider Sacramento
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 06:00
Pilar (personagem) perderá a paciência em Quem Ama Cuida neste sábado (29). A vilã ficará furiosa ao flagrar Ingrid no quarto de Iuri e, diante da situação, decidirá tomar uma atitude contra o funcionário.
Pilar dirá a Ingrid que pretende demitir Iuri. O rapaz, por sua vez, já estará preocupado com o futuro profissional e comentará com Lyris sobre o medo de perder o emprego.
Enquanto o conflito familiar ganha força, Adriana (Letícia Colin), Pedro (Chay Suede), Lyris e Nancy conversarão sobre os próximos passos para comprar a participação de Ulisses (Dan Stulbach) na joalheria.
Outro momento de tensão envolverá Bruna. Depois de Pedro afirmar que não foi feliz ao lado dela, a personagem reagirá à declaração.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Mais tarde, Adriana perguntará diretamente a Bruna se foi ela quem ameaçou matar Pedro durante o período em que a protagonista estava presa. A pergunta poderá colocar em xeque um segredo importante do passado.
Rosa também ficará apreensiva e comentará com Iuri sobre o medo de que o plano de Adriana não dê certo.
Elisa confessará a Mau Mau que não tem ido ao médico. A situação ganhará ainda mais importância quando Enéas descobrir, por meio de Otoniel, que ela sofre de fibromialgia.
Diná, por outro lado, falará mal de Francesca para os funcionários, enquanto outros conflitos continuam movimentando a trama.