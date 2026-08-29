NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Pilar se revolta ao encontrar Ingrid no quarto de Iuri neste sábado (29)

Vilã decide demitir o funcionário após flagrar a filha com ele, enquanto Adriana confronta Bruna sobre ameaça contra Pedro

Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 06:00

Vilã decide demitir o funcionário após flagrar a filha com ele Crédito: Reprodução

Pilar (personagem) perderá a paciência em Quem Ama Cuida neste sábado (29). A vilã ficará furiosa ao flagrar Ingrid no quarto de Iuri e, diante da situação, decidirá tomar uma atitude contra o funcionário.

Pilar dirá a Ingrid que pretende demitir Iuri. O rapaz, por sua vez, já estará preocupado com o futuro profissional e comentará com Lyris sobre o medo de perder o emprego.

Enquanto o conflito familiar ganha força, Adriana (Letícia Colin), Pedro (Chay Suede), Lyris e Nancy conversarão sobre os próximos passos para comprar a participação de Ulisses (Dan Stulbach) na joalheria.

Outro momento de tensão envolverá Bruna. Depois de Pedro afirmar que não foi feliz ao lado dela, a personagem reagirá à declaração.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Mais tarde, Adriana perguntará diretamente a Bruna se foi ela quem ameaçou matar Pedro durante o período em que a protagonista estava presa. A pergunta poderá colocar em xeque um segredo importante do passado.

Rosa também ficará apreensiva e comentará com Iuri sobre o medo de que o plano de Adriana não dê certo.

Elisa confessará a Mau Mau que não tem ido ao médico. A situação ganhará ainda mais importância quando Enéas descobrir, por meio de Otoniel, que ela sofre de fibromialgia.