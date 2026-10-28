NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Pilar vira suspeita da morte de Arthur e recebe alerta de Heitor nesta quarta (28)

Personagem será avisada de que está entre os principais nomes investigados, enquanto Adriana teme novos planos contra ela e Pedro

Heider Sacramento

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:51

Pilar entra na mira da investigação pela morte de Arthur Crédito: Reprodução/TV Globo

Pilar (Isabel Teixeira) ficará em alerta após receber uma notícia que pode mudar os rumos de sua história em ‘Quem Ama Cuida’, novela das nove da Globo. No capítulo desta quarta-feira (28), Heitor avisará à personagem que ela está entre as principais suspeitas da morte de Arthur.

Enquanto a investigação avança, Adriana demonstrará preocupação com a possibilidade de Pilar e Tom ainda estarem tramando algo contra ela e Pedro. Temendo novas armações, ela decidirá agir e ordenará que Iuri lhe traga Maria Antonieta.

Em outra frente da trama, Adriana incentivará Brigitte a procurar um documento do pai na casa de Ulisses. A movimentação poderá trazer novas revelações e mexer com os interesses dos personagens.

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A relação entre Nancy e Camilo também provocará desconforto. Mirtes desaprovará a proximidade dos dois, enquanto Nicolau ficará preocupado com Lyris e Ulisses.

Já Carmita pensará em Bruna e Heitor, e Joel contará a Nancy que teve um sonho com Francesca que parecia real.