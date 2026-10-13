‘Quem Ama Cuida’: primeiro beijo de Mau Mau e Felipe já tem dia para acontecer; saiba quando

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Heider Sacramento
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:07
O romance entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) vai ganhar um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Os personagens terão o primeiro beijo na próxima terça-feira (20), em uma cena que promete mudar a relação entre os dois.
A aproximação acontece depois que Felipe demonstra ciúmes ao descobrir que Fernando (Pedro Alves) se declarou para Mau Mau. A reação abre caminho para que Felipe deixe os sentimentos mais evidentes e avance na relação com o rapaz.
Felipe e Mau
Apesar do momento romântico, os dois ainda terão de enfrentar um conflito importante. Felipe não sabe que Mau Mau é irmão de Adriana (Leticia Colin) e desconhece que o rapaz escondeu esse parentesco dela. Quando a verdade vier à tona, o segredo poderá abalar o relacionamento.
Em entrevista ao jornal Extra, a autora Claudia Souto adiantou que a trama ainda reserva momentos de felicidade para o casal, mas também terá obstáculos pela frente.
A história de Mau Mau e Felipe deve continuar ganhando espaço nos próximos capítulos, com novas descobertas capazes de colocar o romance à prova.