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‘Quem Ama Cuida’: primeiro beijo de Mau Mau e Felipe já tem dia para acontecer; saiba quando

O aguardado momento entre os personagens de João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli está previsto para ir ao ar na próxima terça-feira (20), após a aproximação ganhar força na trama

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:07

Felipe (Pietro Antonelli) e Mau Mau (João Victor Gonçalves): química entre dos dois é comentada Crédito: Reprodução/TV Globo

O romance entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) vai ganhar um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Os personagens terão o primeiro beijo na próxima terça-feira (20), em uma cena que promete mudar a relação entre os dois.

A aproximação acontece depois que Felipe demonstra ciúmes ao descobrir que Fernando (Pedro Alves) se declarou para Mau Mau. A reação abre caminho para que Felipe deixe os sentimentos mais evidentes e avance na relação com o rapaz.

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

Apesar do momento romântico, os dois ainda terão de enfrentar um conflito importante. Felipe não sabe que Mau Mau é irmão de Adriana (Leticia Colin) e desconhece que o rapaz escondeu esse parentesco dela. Quando a verdade vier à tona, o segredo poderá abalar o relacionamento.

Em entrevista ao jornal Extra, a autora Claudia Souto adiantou que a trama ainda reserva momentos de felicidade para o casal, mas também terá obstáculos pela frente.

A história de Mau Mau e Felipe deve continuar ganhando espaço nos próximos capítulos, com novas descobertas capazes de colocar o romance à prova.

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