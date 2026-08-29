NOVELA

‘Quem Ama Cuida’ terá 3 grandes reviravoltas nos próximos capítulos; veja quais

Personagem dado como morto reaparece e duas vinganças mudam rumo da novela

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:47

Ademir Crédito: Reprodução

Os próximos capítulos de “Quem Ama Cuida” serão marcados por três grandes reviravoltas. Enquanto Adriana (Leticia Colin) avança em seus planos contra Ademir (Dan Stulbach) e Ulisses (Alexandre Borges), a trama também prepara o retorno de Heitor, personagem de Renato Góes que era considerado morto.

Ademir será preso após agredir o próprio filho

A situação de Ademir vai se complicar depois que ele for denunciado por assédio sexual por Suely (Julia Stockler). Antes do julgamento, o criminalista tentará procurar a denunciante para pedir perdão e propor uma reconciliação. Pilar (Isabel Teixeira), por sua vez, aceitará testemunhar a favor dele.

A tentativa não evitará uma nova confusão. Durante a audiência, Ademir ficará frente a frente com Pedro (Chay Suede), que estará atuando na defesa das vítimas do próprio pai. O criminalista perderá o controle e dará um soco no filho.

Ademir receberá voz de prisão em flagrante e será levado para a cadeia. A prisão não será definitiva, e ele conseguirá recuperar a liberdade posteriormente.

Elenco de Quem Ama Cuida muda o visual 1 de 7

Ulisses cairá em plano de Adriana

Ulisses também sofrerá um duro golpe. Endividado e viciado em jogos, ele será convencido por Lyris (Pri Helena) a vender sua participação na Brandão Joias para conseguir dinheiro e tentar reorganizar a vida.

O personagem não saberá que Adriana está por trás da negociação. Nancy (Jeniffer Nascimento) representará a protagonista e comprará a participação do irmão de Arthur (Antonio Fagundes).

O dinheiro, porém, não resolverá os problemas de Ulisses. Ele gastará os recursos para pagar as dívidas e acabará sem as ações da empresa e sem a fortuna obtida com a venda.

Heitor está vivo em “Quem Ama Cuida”

A maior surpresa será o retorno de Heitor. Filho único de Arthur, ele foi dado como morto após desaparecer durante uma viagem ao Himalaia. Francesca (Nathalia Dill) revelará a Otoniel (Tony Ramos) que o herdeiro está vivo.

Interpretado por Renato Góes, Heitor fará sua primeira aparição no capítulo 102, previsto para 14 de setembro. Ele surgirá em um local de peregrinação fora do Brasil, com visual bastante diferente e aparência semelhante à de um andarilho.