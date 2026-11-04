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'Quem Ama Cuida' terá cena de sexo entre Mau Mau e Felipe; veja os detalhes

Sequência protagonizada por João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli será gravada sob sigilo nesta semana e marcará a primeira cena do tipo na faixa das nove da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 22:40

Mau Mau e Felipe terão cena de sexo em Quem Ama Cuida; sequência será gravada sob sigilo nesta semana
Mau Mau e Felipe terão cena de sexo em Quem Ama Cuida; sequência será gravada sob sigilo nesta semana Crédito: Reprodução/TV Globo

O romance de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) vai ganhar um novo capítulo em Quem Ama Cuida. A novela das nove da Globo prepara uma cena de sexo entre os dois personagens, que conquistaram uma torcida nas redes sociais e ficaram conhecidos pelo apelido de Malipe. A gravação está prevista para acontecer ainda nesta semana, sob sigilo, segundo informação exclusiva da coluna de Carla Bittencourt, do portal LeoDias.

A sequência será inédita na faixa das nove da emissora. Embora a Globo já tenha exibido uma cena de sexo entre dois homens em uma novela, isso aconteceu em outro horário: em 2016, Liberdade, Liberdade, exibida às 23h, mostrou um momento íntimo entre André (Caio Blat) e Tolentino (Ricardo Pereira).

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

A expectativa em torno da nova sequência também está relacionada à repercussão do primeiro beijo de Mau Mau e Felipe. A cena, embalada pela música “Eu Preciso Dizer que te Amo”, de Cazuza, teve sua exibição adiada algumas vezes antes de ir ao ar em 30 de outubro.

Como será a cena de Malipe?

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a abordagem da sequência nem sobre o grau de intimidade que será mostrado. A produção também não confirmou quando o momento chegará à televisão.

A relação dos personagens passou por inseguranças e desencontros, além da interferência de Fernando (Pedro Alves), que também demonstra interesse em Mau Mau. A nova cena deve representar mais um avanço na trajetória do casal na novela.

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