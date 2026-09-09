NOVELA

Quem Ama Cuida terá reviravoltas esta semana: Fábia expulsa Ulisses de casa após descobrir que ele está pobre e Pedro começa a desconfiar de Adriana

Fábia flagrará o marido em cassino clandestino e descobrirá que ele vendeu seu último investimento

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:00

Fábia descobrirá toda a verdade sobre Ulisses Crédito: Reprodução

O capítulo 100 de 'Quem Ama Cuida', previsto para ir ao ar na sexta-feira (11), promete complicar de vez a vida de Ulisses (Alexandre Borges). Depois de esconder o vício em jogos e sua situação financeira, o personagem será desmascarado por Fábia (Flávia Alessandra) e terminará expulso de casa.

Fábia descobrirá que o marido frequenta um cassino clandestino, onde costuma perder dinheiro, e decidirá ir até o local. Ao encontrá-lo por lá, ela ficará em choque e começará a entender o que vinha acontecendo às suas costas. A personagem também perceberá que Pilar (Isabel Teixeira) tem se aproveitado do vício de Ulisses para manipulá-lo.

Fábia expulsa Ulisses de casa após descobrir que ele está pobre 1 de 7

A situação ficará ainda pior quando Ulisses resolver contar a verdade sobre suas finanças. Ele confessará que já não é mais sócio da joalheria e que está praticamente sem dinheiro. O personagem ainda revelará que vendeu seu último investimento, justamente a participação que mantinha no negócio. Fábia perderá a paciência diante das revelações e mandará o marido embora de casa.

Mas a derrocada de Ulisses não será o único acontecimento importante do capítulo 100. A trama também avançará no drama vivido por Elenice (Mariana Sena). Rosa (Tatiana Tiburcio) tentará fazer a filha enxergar que o relacionamento com Tom (Allan Souza Lima) está prejudicando sua vida.

Nos próximos capítulos, a novela passará a mostrar de maneira mais explícita a violência doméstica sofrida por Elenice. Até então, as agressões eram principalmente indicadas pelas marcas roxas apresentadas pela personagem, mas Tom passará a agredi-la em cena. Cleber (Breno Ferreira) terá participação importante nessa história ao tentar ajudá-la a se afastar do marido.

Pedro desconfia de Adriana

Outro relacionamento também começará a enfrentar tensão. Pedro (Chay Suede) questionará Adriana sobre a possibilidade de ela ter provocado o flagrante de Fábia no cassino. A partir daí, o advogado começará a desconfiar dos métodos usados pela namorada em sua vingança.