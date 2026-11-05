'Quem Ama Cuida': Tom agride Elenice após ouvir que ela quer se separar nesta quinta (5)

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Heider Sacramento
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 06:51
A decisão de Elenice (Isabel Teixeira) de colocar fim ao casamento terá consequências graves em Quem Ama Cuida. No capítulo desta quinta-feira (5), Tom (Eduardo Moscovis) reage com violência ao descobrir que a mulher deseja se separar. Depois de ser agredida, ela recebe ajuda de Rosa e Elisa e decide procurar a polícia para denunciar o marido.
O conflito acontece quando Elenice comunica a Tom que pretende encerrar a relação. Em vez de aceitar a decisão, ele a agride e vai embora. Rosa e Elisa encontram a personagem e prestam socorro. Abalada com o episódio, Elenice resolve ir à delegacia e formalizar a denúncia.
Enquanto isso, Brigitte enfrenta Pilar e deixa claro que Pedro está ao seu lado. O rapaz, por sua vez, aceita participar do plano de Adriana: os dois vão simular uma separação para colocar a estratégia em prática.
A disputa pelo comando da joalheria também ganha força. Adriana propõe a Tiago uma aliança para tirar Ingrid da presidência da empresa. O encontro dos dois, porém, é interrompido por Pilar, que os flagra juntos e acaba surpreendendo os aliados.
Em outra frente, Bruna começa a acreditar que Heitor pode ajudá-la a esquecer Pedro. Já Fábia faz um alerta a Bartira: a presença de Ademir em sua casa precisa ser mantida em segredo absoluto.