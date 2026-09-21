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‘Quem Ama Cuida’: Tom arma emboscada para Pedro e prepara perseguição pelas ruas

Advogado ficará na mira do vilão, que tenta impedir o avanço das investigações sobre a morte de Arthur

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 22:12

‘Quem Ama Cuida’: Tom arma emboscada para Pedro, que vira alvo de perseguição pelas ruas de São Paulo
‘Quem Ama Cuida’: Tom arma emboscada para Pedro, que vira alvo de perseguição pelas ruas de São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

Pedro (Chay Suede) vai entrar no radar de Tom (Allan Souza Lima) nos próximos capítulos de “Quem Ama Cuida”. O advogado será seguido por criminosos em uma perseguição pelas ruas de São Paulo, em uma ação planejada pelo vilão para proteger Pilar (Isabel Teixeira) e impedir que novas informações sobre a morte de Arthur (Antonio Fagundes) venham à tona.

A sequência foi antecipada por Amora Mautner, diretora da novela, ao compartilhar um trecho do roteiro nas redes sociais. Na cena, Pedro estará dirigindo quando perceberá que outro veículo acompanha seus movimentos. Tom estará dentro do carro, mas um comparsa ficará responsável por conduzir a perseguição.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

O ataque terá sido planejado com antecedência. Os criminosos posicionarão o veículo próximo a um posto de gasolina, justamente onde Pedro fará uma parada sem desconfiar que está sendo observado. Tom acompanhará a movimentação e chegará a enviar uma mensagem para confirmar o andamento do plano.

Depois, Pedro voltará para o carro e será perseguido pelas ruas. O material divulgado pela diretora, porém, não revela como terminará o atentado.

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A ofensiva acontece enquanto a investigação sobre a morte de Arthur ganha novos rumos. Documentos originais da perícia, recuperados por Bia (Maria Ribeiro) e César (Rainer Cadete), apontarão diferenças importantes em relação ao laudo usado para incriminar Adriana (Letícia Colin).

Ao analisar o material, Pedro encontrará informações sobre as características físicas do responsável pelo crime que não seriam compatíveis com Adriana. Com a nova evidência, o advogado poderá buscar a revisão da condenação da fisioterapeuta.

Com Adriana cada vez mais perto da verdade, Tom e Pilar terão novos motivos para tentar impedir o avanço da investigação. E Pedro, que atua diretamente no caso, acabará se tornando um dos principais obstáculos do casal.

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