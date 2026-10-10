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'Quem Ama Cuida': Tom prepara ataque a mando de Pilar enquanto Adriana investiga passado de Diná neste sábado (10)

Pedro tenta provar a inocência de Adriana, enquanto Rosa descobre o parentesco de Joel com Francesca e a vilã avança com seu plano contra o advogado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 06:00

Adriana volta poderosa e surpreende Pilar ao assumir sociedade na joalheria em ‘Quem Ama Cuida’
Pedro tenta provar a inocência de Adriana Crédito: Reprodução/TV Globo

ilar estará cada vez mais perto de colocar seu plano em prática no capítulo de Quem Ama Cuida deste sábado (10). Tom avisa à vilã que os homens recrutados para executar o serviço encomendado por ela já estão prontos para agir.

Enquanto isso, Pedro conta a André que a inocência de Adriana depende de sua atuação. A protagonista também começa a investigar o passado de Diná e considera viajar até a cidade onde a governanta viveu para descobrir informações sobre sua história.

Pilar

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
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Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução

Rosa procura Joel para perguntar sobre o caderno de receitas de Francesca, mas acaba descobrindo que ele é filho da cozinheira. A revelação aumenta as dúvidas sobre os vínculos entre os personagens. Rosa também estranha a reação de Diná quando Francesca é mencionada.

Em outra frente, Ingrid acolhe Rafael, enquanto Iuri decide se afastar dela para ajudar Adriana em seu plano. Já Otoniel e Elisa se desentendem, aumentando a tensão entre os personagens.

O capítulo de Quem Ama Cuida vai ao ar neste sábado (10), na Globo. Os resumos estão sujeitos a alterações.

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