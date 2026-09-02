‘Quem Ama Cuida’: Ulisses beija Lyris e Pilar toma decisão sobre Iuri nesta quarta (2)

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Heider Sacramento
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:00
O clima esquenta em Quem Ama Cuida nesta quarta-feira (2). Ulisses e Lyris deixam os elogios de lado e acabam se beijando, enquanto Pilar decide como agir diante da aproximação entre Iuri e Ingrid.
Preocupado com o futuro profissional, Iuri conta a Lyris que teme perder o emprego. O receio aumenta quando Pilar revela a Ingrid que pretende demiti-lo. Ingrid, então, orienta o rapaz a explicar o que aconteceu entre eles para tentar evitar a punição.
No fim das contas, Pilar recua da demissão. A vilã, porém, impõe uma condição: Iuri deverá ficar longe de Ingrid.
Bruna volta a ficar no centro dos conflitos
A situação de Bruna também se complica. Pedro afirma que não foi feliz durante o relacionamento com ela, deixando a ex abaladas. Em seguida, Adriana faz uma pergunta ainda mais delicada: quer saber se foi Bruna quem ameaçou matar Pedro enquanto ela estava presa.
Pilar
Além disso, Cléber impede Bruna de permanecer em seu escritório, enquanto Carmita cobra que ela finalmente assine o divórcio.
Pedro ganha esperança no caso de Adriana
Enquanto os conflitos se acumulam, Pedro e Adriana têm um motivo para comemorar. Os dois enxergam uma possibilidade de provar a inocência dela no caso envolvendo Arthur.
Em outra frente, Ademir procura Suely para pedir perdão e propor uma reconciliação. Nancy fecha um negócio com Ulisses e também demonstra satisfação com a aproximação de Camilo.
O capítulo ainda mostra Otoniel refletindo sobre o que pode ter ficado mal resolvido para Francesca em vida. Já Mau Mau fica triste ao encontrar Felipe acompanhado.