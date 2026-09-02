NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Ulisses beija Lyris e Pilar toma decisão sobre Iuri nesta quarta (2)

No capítulo Bruna também enfrenta novas acusações e Pedro comemora chance de inocentar Adriana

Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:00

Ulisses e Lyris surpreendem ao trocar um beijo em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima esquenta em Quem Ama Cuida nesta quarta-feira (2). Ulisses e Lyris deixam os elogios de lado e acabam se beijando, enquanto Pilar decide como agir diante da aproximação entre Iuri e Ingrid.

Preocupado com o futuro profissional, Iuri conta a Lyris que teme perder o emprego. O receio aumenta quando Pilar revela a Ingrid que pretende demiti-lo. Ingrid, então, orienta o rapaz a explicar o que aconteceu entre eles para tentar evitar a punição.

No fim das contas, Pilar recua da demissão. A vilã, porém, impõe uma condição: Iuri deverá ficar longe de Ingrid.

Bruna volta a ficar no centro dos conflitos

A situação de Bruna também se complica. Pedro afirma que não foi feliz durante o relacionamento com ela, deixando a ex abaladas. Em seguida, Adriana faz uma pergunta ainda mais delicada: quer saber se foi Bruna quem ameaçou matar Pedro enquanto ela estava presa.

Pilar 1 de 7

Além disso, Cléber impede Bruna de permanecer em seu escritório, enquanto Carmita cobra que ela finalmente assine o divórcio.

Pedro ganha esperança no caso de Adriana

Enquanto os conflitos se acumulam, Pedro e Adriana têm um motivo para comemorar. Os dois enxergam uma possibilidade de provar a inocência dela no caso envolvendo Arthur.

Em outra frente, Ademir procura Suely para pedir perdão e propor uma reconciliação. Nancy fecha um negócio com Ulisses e também demonstra satisfação com a aproximação de Camilo.