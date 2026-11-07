NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Ulisses confessa que roubou dinheiro da joalheria neste sábado (7)

Personagem revela a fraude diante de Pilar, Ingrid, Silvana e Tiago e implora para que Adriana não o denuncie, tentando proteger Felipe

Heider Sacramento

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:51

Ulisses admite ter desviado dinheiro da joalheria e pede que Adriana não o denuncie para proteger Felipe Crédito: Reprodução/TV Globo

O mistério sobre o desvio de dinheiro da joalheria começa a ser esclarecido em Quem Ama Cuida. No capítulo deste sábado (7), Ulisses admite que foi o responsável pela fraude e revela a verdade diante de Pilar, Ingrid, Silvana e Tiago.

A confissão acontece depois que André, Pedro e Adriana descobrem que o dinheiro foi movimentado por meio de uma conta bancária em nome de Felipe. O rapaz, porém, não sabia que estava sendo usado pelo padrasto para esconder o esquema.

Preocupado com as consequências para o jovem, Ulisses procura Adriana e implora para que ela não leve o caso à polícia. A revelação coloca a personagem diante de uma decisão difícil, já que uma denúncia pode atingir Felipe, mesmo ele não tendo conhecimento da fraude.

Elenco de Quem Ama Cuida 1 de 12

A disputa pela herança de Arthur também continua. Brigitte recusa a mesada oferecida pelos irmãos e deixa claro que pretende lutar pelo dinheiro que considera seu por direito.

Adriana conta a Nancy e Lyris que Ulisses pode acabar preso. Enquanto isso, Mau Mau afirma a Otoniel que não pretende se afastar de Fernando, apesar das tentativas de interferência na relação.