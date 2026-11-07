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'Quem Ama Cuida': Ulisses confessa que roubou dinheiro da joalheria neste sábado (7)

Personagem revela a fraude diante de Pilar, Ingrid, Silvana e Tiago e implora para que Adriana não o denuncie, tentando proteger Felipe

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:51

Ulisses admite ter desviado dinheiro da joalheria e pede que Adriana não o denuncie para proteger Felipe
Ulisses admite ter desviado dinheiro da joalheria e pede que Adriana não o denuncie para proteger Felipe Crédito: Reprodução/TV Globo

O mistério sobre o desvio de dinheiro da joalheria começa a ser esclarecido em Quem Ama Cuida. No capítulo deste sábado (7), Ulisses admite que foi o responsável pela fraude e revela a verdade diante de Pilar, Ingrid, Silvana e Tiago.

A confissão acontece depois que André, Pedro e Adriana descobrem que o dinheiro foi movimentado por meio de uma conta bancária em nome de Felipe. O rapaz, porém, não sabia que estava sendo usado pelo padrasto para esconder o esquema.

Preocupado com as consequências para o jovem, Ulisses procura Adriana e implora para que ela não leve o caso à polícia. A revelação coloca a personagem diante de uma decisão difícil, já que uma denúncia pode atingir Felipe, mesmo ele não tendo conhecimento da fraude.

Elenco de Quem Ama Cuida

Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
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Elenco de Quem Ama Cuida por Globo

A disputa pela herança de Arthur também continua. Brigitte recusa a mesada oferecida pelos irmãos e deixa claro que pretende lutar pelo dinheiro que considera seu por direito.

Adriana conta a Nancy e Lyris que Ulisses pode acabar preso. Enquanto isso, Mau Mau afirma a Otoniel que não pretende se afastar de Fernando, apesar das tentativas de interferência na relação.

Outro movimento importante acontece quando Diná escuta uma conversa entre Pilar e Tom, que pode trazer novas informações sobre os planos dos dois.

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