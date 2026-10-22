NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Ulisses revela que sempre soube de traição de Fábia com Arthur e humilha a ex

Após o caso com Arthur ser exposto diante dos Brandão, Ulisses confronta a ex-mulher e revela que já desconfiava da traição

Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 23:16

Em Quem Ama Cuida, Ulisses confronta Fábia e diz que sempre suspeitou do caso dela com Arthur Crédito: Reprodução

A farsa de Fábia (Flávia Alessandra) está prestes a ganhar novos desdobramentos em Quem Ama Cuida, novela das nove da TV Globo. Depois de ter o caso com Arthur (Antonio Fagundes) exposto diante da família Brandão, a personagem será confrontada por Ulisses (Alexandre Borges), que revelará já desconfiar da traição há muito tempo.

Nos próximos capítulos, o motorista de aplicativo voltará à antiga casa para conversar com a ex-mulher. Ele contará que já imaginava o envolvimento dela com o próprio irmão, mas não tinha provas para confirmar a suspeita.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

“Eu sabia o que acontecia entre você e meu irmão. Eu posso até imaginar a época que vocês me traíam, só que eu não tinha provas. Até cheguei a pensar que era paranoia minha”, dirá Ulisses.

O personagem também confessará que se sentiu humilhado ao ver a traição ser exposta diante de toda a família. Mesmo assim, Fábia continuará negando o relacionamento com Arthur, sem conseguir convencer o ex-marido.

Irritado com a postura da personagem, Ulisses não poupará palavras e a chamará de traidora. “Eu sinto muito se você insiste em negar. Você é uma traidora, Fá...”, afirmará.