Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Quem Ama Cuida': Ulisses revela que sempre soube de traição de Fábia com Arthur e humilha a ex

Após o caso com Arthur ser exposto diante dos Brandão, Ulisses confronta a ex-mulher e revela que já desconfiava da traição

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 23:16

Em Quem Ama Cuida, Ulisses confronta Fábia e diz que sempre suspeitou do caso dela com Arthur Crédito: Reprodução

A farsa de Fábia (Flávia Alessandra) está prestes a ganhar novos desdobramentos em Quem Ama Cuida, novela das nove da TV Globo. Depois de ter o caso com Arthur (Antonio Fagundes) exposto diante da família Brandão, a personagem será confrontada por Ulisses (Alexandre Borges), que revelará já desconfiar da traição há muito tempo.

Nos próximos capítulos, o motorista de aplicativo voltará à antiga casa para conversar com a ex-mulher. Ele contará que já imaginava o envolvimento dela com o próprio irmão, mas não tinha provas para confirmar a suspeita.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

“Eu sabia o que acontecia entre você e meu irmão. Eu posso até imaginar a época que vocês me traíam, só que eu não tinha provas. Até cheguei a pensar que era paranoia minha”, dirá Ulisses.

O personagem também confessará que se sentiu humilhado ao ver a traição ser exposta diante de toda a família. Mesmo assim, Fábia continuará negando o relacionamento com Arthur, sem conseguir convencer o ex-marido.

Irritado com a postura da personagem, Ulisses não poupará palavras e a chamará de traidora. “Eu sinto muito se você insiste em negar. Você é uma traidora, Fá...”, afirmará.

A sequência promete aprofundar a crise entre os personagens e ampliar as consequências da revelação do caso entre Fábia e Arthur.

Leia mais

Imagem - ‘Minha Melhor Amiga’, com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, supera ‘Ainda Estou Aqui’ e entra no top 10 do cinema nacional

‘Minha Melhor Amiga’, com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, supera ‘Ainda Estou Aqui’ e entra no top 10 do cinema nacional

Imagem - ‘A Fazenda 18’: Daniel Erthal se alia à Alcateia e prevê eliminação de Tina Calamba: ‘Resposta que ela precisa’

‘A Fazenda 18’: Daniel Erthal se alia à Alcateia e prevê eliminação de Tina Calamba: ‘Resposta que ela precisa’

Imagem - Netinho de Paula anuncia cura de câncer na tireoide após cirurgia e revela como descobriu a doença

Netinho de Paula anuncia cura de câncer na tireoide após cirurgia e revela como descobriu a doença

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Você não perdeu apenas uma pessoa. Perdeu também a versão de si mesmo que existia quando ela estava viva' - reflexão inspirada em C. S. Lewis

Frase do dia da Filosofia: 'Você não perdeu apenas uma pessoa. Perdeu também a versão de si mesmo que existia quando ela estava viva' - reflexão inspirada em C. S. Lewis
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Existem sentimentos que não são falsos, nem passageiros, nem pequenos. São apenas impossíveis de viver sem destruir alguma coisa importante' - reflexão inspirada em Rollo May

Frase do dia da Psicologia: 'Existem sentimentos que não são falsos, nem passageiros, nem pequenos. São apenas impossíveis de viver sem destruir alguma coisa importante' - reflexão inspirada em Rollo May
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Uma das partes mais solitárias do luto é perceber que as pessoas esperam que você volte a ser quem era' - reflexão inspirada em Megan Devine

Frase do dia da Psicologia: 'Uma das partes mais solitárias do luto é perceber que as pessoas esperam que você volte a ser quem era' - reflexão inspirada em Megan Devine