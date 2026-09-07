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‘Quem Ama Cuida’ vai mostrar agressão de Tom contra Elenice e novo amor para a personagem

Dona de casa será vítima de violência física do marido após tentar proteger a filha; Cleber se aproximará dela

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 23:54

Elenice enfrentará novas agressões de Tom e ganhará um aliado inesperado em Quem Ama Cuida
Elenice enfrentará novas agressões de Tom e ganhará um aliado inesperado em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

A história de Elenice (Mariana Sena) ganhará um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Nos próximos episódios da novela das nove, o público verá pela primeira vez de forma mais direta a violência que ela sofre dentro de casa pelas mãos do marido, Tom (Allan Souza Lima).

Até então, as agressões eram sugeridas principalmente pelas marcas que Elenice escondia no corpo. A situação ficará ainda mais grave quando Tom tentar controlar os passos da filha, Dafne (Arlyane Carvalho).

Rosa (Tatiana Tiburcio) perceberá o comportamento cada vez mais controlador do genro, especialmente quando ele tentar impedir que a adolescente participe de uma atividade organizada pela escola. Elenice, porém, decidirá contrariar o marido e autorizará a ida da filha ao passeio.

Elenco de Quem Ama Cuida

Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
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Elenco de Quem Ama Cuida por Globo

A atitude deixará Tom furioso. O personagem partirá para cima da esposa e a agredirá fisicamente. Mesmo machucada, Elenice não denunciará o marido.

A sequência está prevista para o capítulo 100, que vai ao ar em 11 de setembro.

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Adriana tenta ajudar

A situação também fará com que Adriana (Letícia Colin) decida agir. Preocupada com a amiga, a fisioterapeuta procurará Pedro (Chay Suede) para pedir orientação sobre como ajudá-la a sair do relacionamento abusivo.

Cleber (Breno Ferreira), sócio de Pedro no escritório de advocacia, também entrará na história. Ele tentará encontrar uma maneira de ajudar Elenice a romper com Tom e enfrentar a situação.

A aproximação, porém, ganhará um lado inesperado: ao acompanhar de perto a rotina da dona de casa e conhecer melhor sua história, Cleber acabará se apaixonando por Elenice, abrindo espaço para um novo romance na trama.

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