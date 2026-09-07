‘Quem Ama Cuida’ vai mostrar agressão de Tom contra Elenice e novo amor para a personagem

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Heider Sacramento
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 23:54
A história de Elenice (Mariana Sena) ganhará um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Nos próximos episódios da novela das nove, o público verá pela primeira vez de forma mais direta a violência que ela sofre dentro de casa pelas mãos do marido, Tom (Allan Souza Lima).
Até então, as agressões eram sugeridas principalmente pelas marcas que Elenice escondia no corpo. A situação ficará ainda mais grave quando Tom tentar controlar os passos da filha, Dafne (Arlyane Carvalho).
Rosa (Tatiana Tiburcio) perceberá o comportamento cada vez mais controlador do genro, especialmente quando ele tentar impedir que a adolescente participe de uma atividade organizada pela escola. Elenice, porém, decidirá contrariar o marido e autorizará a ida da filha ao passeio.
Elenco de Quem Ama Cuida
A atitude deixará Tom furioso. O personagem partirá para cima da esposa e a agredirá fisicamente. Mesmo machucada, Elenice não denunciará o marido.
A sequência está prevista para o capítulo 100, que vai ao ar em 11 de setembro.
Adriana tenta ajudar
A situação também fará com que Adriana (Letícia Colin) decida agir. Preocupada com a amiga, a fisioterapeuta procurará Pedro (Chay Suede) para pedir orientação sobre como ajudá-la a sair do relacionamento abusivo.
Cleber (Breno Ferreira), sócio de Pedro no escritório de advocacia, também entrará na história. Ele tentará encontrar uma maneira de ajudar Elenice a romper com Tom e enfrentar a situação.
A aproximação, porém, ganhará um lado inesperado: ao acompanhar de perto a rotina da dona de casa e conhecer melhor sua história, Cleber acabará se apaixonando por Elenice, abrindo espaço para um novo romance na trama.