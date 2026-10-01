NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’ vai passar hoje? Novela é cancelada nesta quinta-feira (1º); entenda

Trama das nove não será exibida excepcionalmente na Globo por causa do debate entre candidatos à Presidência da República

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:52

‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria, anuncia auditoria e deixa Pilar em alerta Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem acompanha ‘Quem Ama Cuida’ terá que esperar mais um dia pelo próximo capítulo. A novela das nove não será exibida nesta quinta-feira (1º de outubro), devido a uma mudança excepcional na programação da TV Globo.

A faixa normalmente ocupada pela trama será destinada à transmissão do debate entre candidatos à Presidência da República, que acontece a partir das 21h30, logo após o ‘Jornal Nacional’. A programação especial deve se estender até aproximadamente 0h40.

A novela retorna normalmente à programação da Globo na sexta-feira (2). Com a pausa, a história terá um capítulo a menos nesta semana.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

A interrupção acontece justamente em uma fase movimentada da trama. Adriana (Letícia Colin) ganhou espaço na disputa pela A. Brandão Joias depois de se tornar sócia da empresa, movimento que deixou Pilar (Isabel Teixeira) revoltada.

A vilã passou a tentar descobrir de onde veio o dinheiro utilizado por Adriana para comprar a participação de Ulisses (Alexandre Borges). Paralelamente, a protagonista também avança em sua luta para reverter as consequências da condenação que sofreu.

Outro acontecimento que promete movimentar os próximos capítulos é o retorno de Heitor (Renato Góes) à história. O personagem voltou a ter ligação com os acontecimentos envolvendo Adriana após ver uma foto dela publicada em uma matéria.