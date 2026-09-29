ASTROLOGIA

Quem disse que a vida precisa ser tão pesada? Universo devolve a felicidade para 3 signos hoje (29 de setembro)

Depois de uma fase de preocupação, tensão e sentimentos difíceis, esses signos podem finalmente voltar a aproveitar a própria vida

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:00

Signo e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Tem gente que se acostumou tanto a esperar pelo pior que começa a desconfiar quando as coisas dão certo. Depois de um período em que preocupação, cobrança e situações desgastantes pareciam ocupar espaço demais, três signos podem perceber uma mudança importante nesta terça-feira, 29 de setembro.

O universo parece abrir uma brecha para que eles parem de viver na defensiva e voltem a dar espaço para aquilo que traz prazer. Não significa que todos os problemas desaparecem de uma hora para outra, mas a maneira de lidar com eles pode mudar bastante. E, às vezes, é justamente isso que permite que a felicidade volte. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode perceber hoje que estava carregando uma tensão muito maior do que precisava. Depois de passar tempo demais tentando manter tudo sob controle, o signo começa a entender que também merece momentos de descanso, diversão e leveza.

A felicidade pode voltar por coisas simples: estar perto de quem ama, retomar um hobby, sair da rotina ou simplesmente parar de se cobrar tanto. Touro não precisa continuar interpretando o papel de quem aguenta tudo sozinho. Existe uma versão mais leve de si mesmo querendo aparecer novamente.

Dica cósmica: você não precisa esperar que tudo esteja perfeito para se permitir aproveitar a vida. Dê espaço para aquilo que faz você se sentir bem agora.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Libra

Libra pode descobrir hoje que aquela fase de tensão não era permanente. Uma situação que vinha provocando nervosismo começa a perder força, permitindo que o signo respire e perceba que as coisas podem, sim, terminar bem.

Parte dessa mudança acontece quando Libra deixa de tentar parecer mais forte do que realmente está se sentindo. Não há necessidade de sustentar uma postura de indiferença o tempo inteiro. Quando o signo aceita baixar a guarda, fica muito mais fácil reconhecer as coisas boas que já estão acontecendo.

Dica cósmica: nem toda situação precisa ser controlada até o último detalhe. Às vezes, relaxar é justamente o que permite perceber que a vida já está melhorando.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Peixes

Peixes pode finalmente decidir que já ficou tempo demais preso a uma situação que só trazia tristeza. Hoje, o signo pode sentir que chegou a hora de seguir em frente sem carregar a obrigação de continuar sofrendo por aquilo que já passou.

Essa decisão não apaga o que aconteceu nem torna o passado menos importante. Significa apenas reconhecer que uma história pode ter ensinado tudo o que precisava ensinar. Ao deixar esse capítulo para trás, Peixes abre espaço para pessoas, experiências e momentos capazes de devolver a esperança que estava faltando.

Dica cósmica: seguir em frente não significa esquecer o passado. Significa parar de permitir que ele decida como será o seu futuro.