ASTROLOGIA

Quem disse que segunda é dia de sofrer? Estes 4 signos podem começar a semana com uma sorte grande

Decisões importantes, dinheiro economizado, relações fortalecidas e novas oportunidades podem mudar o clima para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 20:00

sIGNOS, Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, 28 de setembro, pode começar com uma energia de movimento para quatro signos. Depois de uma semana marcada pela Lua Cheia em Áries, algumas questões que estavam sendo adiadas chegam a um ponto em que não dá mais para fingir que não existem.

Quíron, que voltou a Áries em movimento retrógrado no dia 17, e Saturno retrógrado, que permanece no signo até dezembro, reforçam a necessidade de olhar para aquilo que precisa ser corrigido. A Lua ainda está em Áries nas primeiras horas do dia na segunda, mas entra em Touro às 11h40, trazendo uma mudança de ritmo.

Para Gêmeos, Escorpião, Sagitário e Aquário, esse movimento pode se transformar em oportunidades concretas, economia de dinheiro, relações mais sólidas ou simplesmente uma nova maneira de lidar com problemas antigos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que não precisa mais fugir de conversas desconfortáveis. Uma conversa com alguém próximo ajuda o signo a colocar em palavras sentimentos que estavam sendo guardados há tempo demais. Em vez de tentar resolver tudo sozinho ou fingir que está tudo bem, Gêmeos entende que pedir apoio também pode abrir caminhos.

Amizades ganham um papel importante nesse processo. Uma pessoa próxima pode oferecer uma visão diferente, uma informação útil ou até uma oportunidade que o signo não teria encontrado sozinho. Ao se permitir falar sobre aquilo que realmente precisa, Gêmeos recupera esperança e começa a enxergar possibilidades que estavam escondidas pela própria preocupação.

Dica cósmica: não transforme silêncio em proteção. Algumas das melhores oportunidades aparecem quando você finalmente conta para alguém aquilo que está precisando.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode começar a segunda-feira descobrindo um problema prático que estava interferindo mais do que imaginava em sua rotina. Uma tarefa ou obrigação que não pode mais ser adiada exige atenção, mas resolver essa pendência pode trazer um efeito positivo também para o bolso.

Ao reorganizar uma despesa, corrigir um erro ou encontrar uma maneira mais eficiente de lidar com determinada situação, o signo pode perceber que estava gastando recursos desnecessariamente. O dinheiro economizado pode fazer diferença rapidamente e ser direcionado para algo que realmente vale a pena.

Dica cósmica: não ignore pequenos vazamentos de tempo, dinheiro ou energia. Corrigir uma coisa aparentemente simples pode liberar recursos para algo muito mais importante.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode perceber que um relacionamento está entrando em uma fase mais madura. Uma relação que vinha despertando dúvidas começa a mostrar potencial para o futuro, fazendo o signo pensar seriamente sobre o que deseja construir ao lado de outra pessoa.

Alguns medos que estavam impedindo um compromisso maior podem finalmente ser encarados. Em vez de continuar adiando uma conversa ou uma decisão importante, Sagitário pode descobrir que assumir aquilo que realmente deseja torna tudo mais simples. Quando existe disposição para agir em equipe, a relação ganha uma nova força.

Dica cósmica: não adie uma decisão apenas porque ela parece grande demais. Se existe vontade dos dois lados, conversar abertamente pode mostrar que o próximo passo é menos assustador do que parecia.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário

Aquário pode descobrir que um sonho antigo precisa de ajustes antes de continuar avançando. Conversas com amigos ou familiares ajudam o signo a enxergar um problema que vinha sendo ignorado e perceber que mudar os planos não significa desistir deles.

Uma experiência do passado também pode trazer à tona uma ferida antiga, mas dessa vez Aquário consegue olhar para aquilo com mais maturidade. Em vez de se prender ao que não deu certo, o signo usa o aprendizado para reconhecer uma nova oportunidade quando ela aparece.

Dica cósmica: não tenha medo de revisar seus planos. Às vezes, a mudança necessária não destrói um sonho, apenas deixa o caminho mais adequado para realizá-lo.