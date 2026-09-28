ASTROLOGIA

Quem disse que terça é dia de aperto? 5 signos podem finalmente romper uma barreira amanhã (29 de setembro)

Depois de insistirem em situações que pareciam não sair do lugar, esses signos podem encontrar uma saída, uma resposta ou uma oportunidade capaz de mudar o rumo das coisas

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:00

O dia promete estremecer as estruturas da vida de 5 signos Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas conquistas demoram tanto para acontecer que, quando finalmente aparecem, quase parecem inacreditáveis. É justamente essa sensação que pode marcar a terça-feira, 29 de setembro, para cinco signos.

A data chega com uma energia de encerramento e avanço. Em vez de continuar repetindo uma situação que já ensinou tudo o que precisava ensinar, esses signos podem perceber que chegou a hora de passar para o próximo capítulo. A mudança pode vir como uma descoberta, uma conversa, uma decisão ou simplesmente a percepção de que existe um caminho que ainda não havia sido considerado.

A Lua permanece em Touro durante toda a terça-feira, reforçando temas ligados à estabilidade, segurança e resultados concretos. Para alguns signos, isso pode ajudar a transformar uma sensação de bloqueio em movimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode sentir que finalmente encontrou uma passagem onde antes só existia uma parede. Depois de insistir em uma situação que parecia não oferecer espaço para mudança, o signo pode perceber que existe uma alternativa mais simples do que imaginava.

A terça-feira favorece uma atitude mais prática. Em vez de gastar energia tentando forçar aquilo que não funciona, Touro pode identificar exatamente o que precisa ser ajustado para voltar a avançar. Uma resposta aguardada, uma oportunidade ou uma solução para um problema antigo pode surgir justamente quando o signo deixa de lutar contra o caminho e procura uma nova maneira de chegar ao objetivo.

Dica cósmica: se uma porta continua fechada, pare de empurrá-la. Talvez o avanço esteja em procurar outra entrada.

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Gêmeos

Gêmeos pode descobrir uma informação que muda completamente a maneira como estava enxergando determinada situação. Algo que parecia travado pode começar a andar quando o signo percebe que estava tentando resolver o problema sempre pelo mesmo caminho.

Uma conversa também pode ser decisiva. Alguém apresenta um ponto de vista diferente, Gêmeos entende algo que antes não conseguia enxergar e, de repente, uma solução aparece. O avanço pode parecer pequeno no começo, mas é justamente ele que tira o signo da sensação de estar batendo contra a mesma parede.

Dica cósmica: não descarte uma ideia só porque ela parece diferente do plano original. Às vezes, a solução chega disfarçada de mudança de estratégia.

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Libra

Libra pode receber uma espécie de compensação depois de uma fase em que sentiu que estava entregando mais do que recebia. A terça-feira pode trazer reconhecimento, uma resposta positiva ou uma oportunidade que chega com muito mais facilidade do que o signo esperava.

Como a temporada de Libra já começou, o momento também favorece uma reflexão sobre o próprio valor. Em vez de esperar que outras pessoas percebam automaticamente aquilo que você oferece, pode ser necessário mostrar suas qualidades com mais confiança. Uma situação que parecia depender exclusivamente da boa vontade dos outros pode começar a se resolver quando Libra assume uma postura mais ativa.

Dica cósmica: não espere ser descoberto o tempo todo. Às vezes, mostrar o que você sabe fazer é o primeiro passo para ser reconhecido.

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Capricórnio

Capricórnio pode perceber que chegou ao topo de uma etapa e, por isso mesmo, precisa descobrir qual será o próximo desafio. Depois de muito tempo construindo, insistindo e trabalhando por um objetivo, o signo pode finalmente conseguir aquilo que queria e descobrir que existe algo ainda maior esperando adiante.

A sensação de "e agora?" não precisa ser negativa. Pelo contrário. Ela pode indicar que Capricórnio está pronto para parar de medir seu sucesso apenas pelo que já conquistou. Uma nova oportunidade pode aparecer justamente quando o signo entende que não precisa permanecer preso à antiga definição de vitória.

Dica cósmica: comemore aquilo que você conquistou, mas não transforme uma chegada em um ponto final. Talvez seja hora de pensar maior.

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Aquário

Aquário pode romper uma limitação que parecia mais difícil de superar do que realmente era. Durante algum tempo, o signo pode ter acreditado que precisava aceitar determinadas regras, expectativas ou circunstâncias, mas uma nova percepção ajuda a enxergar que existe espaço para fazer diferente.

A terça-feira também pode trazer uma oportunidade de sair de uma situação que vinha causando desgaste. Em vez de insistir em ter razão ou tentar convencer todo mundo, Aquário pode descobrir que uma mudança de postura é suficiente para destravar o que estava parado. O avanço acontece quando o signo deixa de lutar contra a realidade e começa a negociar com ela.

Dica cósmica: nem toda vitória exige vencer uma discussão. Às vezes, avançar significa encontrar um meio-termo que permita seguir em frente.