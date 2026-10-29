SAÚDE E BEM-ESTAR

Quem dorme com cachorro está culpando o companheiro errado: estudo revela quem está por trás das noites agitadas após acompanhar tutores e animais por um mês

Pesquisa com sensores acompanhou 25 tutores e 38 cães por quatro semanas e comparou movimentos noturnos com a percepção do descanso.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 22:22

Dividir a cama com o cachorro é um hábito comum entre tutores, mas uma pesquisa canadense revelou que os animais nem sempre são responsáveis pelas noites agitadas. Crédito: Reprodução/Unsplash

Dividir a cama com o cachorro costuma render uma cena familiar: o animal se ajeita no travesseiro, muda de posição e, na manhã seguinte, acaba levando a culpa por uma noite agitada. Mas uma pesquisa canadense sugere que essa explicação pode estar invertida. Em muitos casos, é a pessoa quem se movimenta primeiro, seguida pelo cão.

O trabalho, conduzido por pesquisadores da Universidade de Toronto Mississauga, no Canadá, foi publicado em 7 de outubro de 2026 na revista científica PLOS One. A análise encontrou uma relação entre os movimentos noturnos dos tutores e dos animais, mas não identificou piora significativa nos indicadores de sono medidos quando o cachorro dividia a cama.

Dividir a cama com o cachorro é um hábito comum entre tutores, mas uma pesquisa canadense revelou que os animais nem sempre são responsáveis pelas noites agitadas. 1 de 6

Noites acompanhadas por sensores

Para entender essa relação, os pesquisadores acompanharam 25 pessoas e 38 cachorros durante quatro semanas. Todos usaram sensores capazes de registrar movimentos: os humanos, no pulso; os cães, presos às coleiras.

Além do monitoramento, os participantes responderam a questionários sobre a própria experiência de dormir. Isso permitiu confrontar duas medidas distintas: o descanso registrado pelos aparelhos e a qualidade do sono percebida pelos donos.

Os resultados contrariaram a expectativa de que a presença do animal necessariamente atrapalharia o repouso. No grupo analisado, dormir na mesma cama não teve efeito significativo sobre a duração ou a eficiência do sono. Ter mais de um cachorro, entretanto, esteve associado a uma avaliação subjetiva pior das noites.

Quem se mexe primeiro?

A equipe também investigou o que acontecia quando tutor e cachorro apresentavam movimentos próximos no tempo. Em 61% das duplas com dados analisáveis, houve associação entre as atividades noturnas.

Entre essas duplas, em aproximadamente 45% dos casos, o movimento humano apareceu antes do movimento do cão. O sentido inverso ocorreu em cerca de 18%. Em outros casos, os movimentos foram praticamente simultâneos, sem que fosse possível definir quem começou.

Isso não significa que os donos estejam acordando seus animais deliberadamente. Os sensores captaram movimentos, mas não mostraram o motivo de cada agitação, nem determinaram se todos os episódios representaram um despertar completo.

A descoberta, portanto, não transforma o cachorro em um companheiro incapaz de atrapalhar o sono. Ela mostra que a interação noturna ocorre nos dois sentidos e que a responsabilidade nem sempre é do pet.

Conforto além do descanso

O levantamento identificou outra diferença entre sensação e medição. Mesmo sem evidências de que dormir com um cachorro melhore os indicadores objetivos de sono, 72% dos participantes disseram se sentir mais seguros com o animal por perto.

Para os pesquisadores, essa percepção ajuda a entender por que a proximidade noturna faz parte da rotina de tantas famílias. O benefício relatado pelos tutores não se limita ao número de horas dormidas.

O que falta investigar

Apesar do resultado, o estudo não encerra o debate. A amostra foi pequena, reuniu moradores de uma região do Canadá e incluiu apenas cães das raças husky siberiano e malamute do Alasca. A coleta também ocorreu durante o período de restrições da pandemia de COVID-19.

Por isso, não é possível concluir que o mesmo padrão se repita com todos os cães e em todas as casas. Outros trabalhos, inclusive, encontraram resultados diferentes ao investigar a presença de animais na cama.