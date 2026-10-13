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Quem é a filha de Netinho? Bruna Trindade é médica e recebeu declaração emocionante do pai

Cantor baiano morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:26

Netinho e a filha em foto publicada em 2023
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Netinho, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, deixa uma filha, Bruna Trindade Andrade, de 28 anos. Fruto do relacionamento do artista com a jornalista Mariana Trindade, com quem ele foi casado entre 1997 e 2003, a jovem é médica e atua como residente em Ortopedia.

Nas redes sociais, Netinho costumava demonstrar o carinho pela filha e celebrar as conquistas profissionais dela. Em julho de 2025, quando Bruna completou 27 anos, o cantor publicou uma homenagem em que destacou o orgulho que sentia da jovem e o amor que tinha por ela.

Bruna Trindade, filha de Netinho

Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
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Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram

"BOM DIA! Bruna completa hoje 27 anos de vida mas continua sendo meu bebê. Médica formada há dois anos, está completando agora com maestria e mestria o seu segundo ano de residência em Ortopedia. Ama a profissão que escolheu. Meu amor incondicional, me enche de orgulho cada vez mais", escreveu.

Na mesma publicação, o artista também falou sobre a personalidade da filha e fez uma declaração de amor. "Canceriana igual a mim seu pai, sensível, emotiva, personalidade forte, determinada, uma delícia de gente. Minha filha, Dra. Bruna Trindade Andrade, te amo agora e te amarei por toda a Eternidade, minha querida!", afirmou.

Em setembro do mesmo ano, Netinho voltou a mencionar a filha em uma publicação nas redes sociais. Na ocasião, compartilhou uma mensagem em que dizia sentir saudade da jovem e a descreveu como sua "filha médica ortopedista".

Morte de Netinho

Um dos principais nomes do axé music, Netinho morreu nesta terça-feira (13), em Salvador. O cantor enfrentava um câncer do sistema linfático, diagnosticado em março de 2025, após ser internado com fortes dores nas pernas.

Conhecido nacionalmente por sucessos como "Beijo na Boca", "Fim de Semana" e "Mila", o artista marcou a história do axé e levou sua música a palcos no Brasil e no exterior.

Netinho

Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
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Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram

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Tags:

Netinho Bruna Trindade

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