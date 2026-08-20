CONHECE ELA?

Quem é Any Gabrielly, cantora apontada como pivô do fim de Marina Sena e Juliano Floss

Artista ganhou projeção internacional com o Now United, dublou Moana no Brasil e também investe na carreira como atriz

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:46

Any Gabrielly Crédito: Reprodução

Any Gabrielly, cantora que passou a ser apontada nas redes sociais como suposto pivô do fim do relacionamento entre Marina Sena e Juliano Floss, tem uma trajetória marcada por trabalhos na música, na televisão, no teatro e na dublagem. A artista ganhou projeção internacional como integrante brasileira do grupo pop Now United e, atualmente, também investe na carreira solo e na atuação.

A especulação envolvendo o nome de Any surgiu depois que Juliano Floss anunciou o término do namoro com Marina Sena. Segundo rumores que começaram a circular nas redes sociais, o influenciador teria traído a cantora com Any durante as gravações de um filme. Até o momento, porém, não há confirmação de que a suposta traição tenha acontecido, e nenhum dos três envolvidos se pronunciou sobre o assunto.

Any Gabrielly 1 de 17

Antes de ficar conhecida internacionalmente, Any Gabrielly já tinha experiência nos palcos. Ainda criança, ela participou da montagem brasileira do musical O Rei Leão, interpretando uma das versões jovens da personagem Nala.

A artista também ganhou destaque na dublagem. Em 2016, aos 13 anos, foi escolhida para dar voz à personagem Moana na versão brasileira da animação da Disney. Além da dublagem, Any também interpretou as músicas da personagem na produção.

O trabalho fez com que ela se tornasse conhecida por um público ainda maior e abriu espaço para novos projetos artísticos.

Fama

A grande virada na carreira aconteceu em 2017, quando Any foi escolhida para representar o Brasil no Now United, grupo pop formado por integrantes de diferentes países.

Durante os anos em que esteve no grupo, a cantora participou de apresentações e produções internacionais, conquistando fãs em diferentes partes do mundo. Ela permaneceu na formação por cerca de cinco anos, até anunciar sua saída em 2022 para se dedicar à carreira solo.

Depois do período no Now United, Any começou a investir em trabalhos próprios. Em 2024, lançou o single Sweat, dando início a uma nova fase de sua trajetória musical.

Além da música, Any Gabrielly ampliou a carreira para o cinema. Ela integra o elenco de As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você, produção na qual interpreta a protagonista Gabriela.

Foi justamente durante as gravações do filme que Any e Juliano Floss trabalharam juntos. O influenciador faz uma participação especial na produção.

A parceria profissional entre os dois acabou sendo usada como ponto de partida para os rumores que surgiram após o fim do namoro de Juliano e Marina Sena. Até agora, no entanto, a relação entre Any e Juliano apontada nas redes sociais permanece apenas no campo da especulação.

Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP 1 de 28

Fim do namoro de Marina Sena e Juliano Floss

Juliano anunciou o fim do relacionamento com Marina Sena na noite de segunda-feira (17). Os dois estavam juntos desde 2024 e chegaram a atravessar o período em que o influenciador participou do BBB 26.

Ao comunicar a separação, Juliano afirmou apenas que estava encerrando o relacionamento e não revelou o motivo do término. Marina também não havia se manifestado publicamente sobre a separação até a manhã desta terça-feira (18).