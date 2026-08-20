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Quem é Any Gabrielly, cantora apontada como pivô do fim de Marina Sena e Juliano Floss

Artista ganhou projeção internacional com o Now United, dublou Moana no Brasil e também investe na carreira como atriz

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:46

Any Gabrielly
Any Gabrielly Crédito: Reprodução

Any Gabrielly, cantora que passou a ser apontada nas redes sociais como suposto pivô do fim do relacionamento entre Marina Sena e Juliano Floss, tem uma trajetória marcada por trabalhos na música, na televisão, no teatro e na dublagem. A artista ganhou projeção internacional como integrante brasileira do grupo pop Now United e, atualmente, também investe na carreira solo e na atuação.

A especulação envolvendo o nome de Any surgiu depois que Juliano Floss anunciou o término do namoro com Marina Sena. Segundo rumores que começaram a circular nas redes sociais, o influenciador teria traído a cantora com Any durante as gravações de um filme. Até o momento, porém, não há confirmação de que a suposta traição tenha acontecido, e nenhum dos três envolvidos se pronunciou sobre o assunto.

Any Gabrielly

Any Gabrielly por Reprodução/Instagram
Any Gabrielly por Reprodução/Redes Sociais
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Any Gabrielly por Reprodução/Instagram

Antes de ficar conhecida internacionalmente, Any Gabrielly já tinha experiência nos palcos. Ainda criança, ela participou da montagem brasileira do musical O Rei Leão, interpretando uma das versões jovens da personagem Nala.

A artista também ganhou destaque na dublagem. Em 2016, aos 13 anos, foi escolhida para dar voz à personagem Moana na versão brasileira da animação da Disney. Além da dublagem, Any também interpretou as músicas da personagem na produção.

O trabalho fez com que ela se tornasse conhecida por um público ainda maior e abriu espaço para novos projetos artísticos.

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Fama

A grande virada na carreira aconteceu em 2017, quando Any foi escolhida para representar o Brasil no Now United, grupo pop formado por integrantes de diferentes países.

Durante os anos em que esteve no grupo, a cantora participou de apresentações e produções internacionais, conquistando fãs em diferentes partes do mundo. Ela permaneceu na formação por cerca de cinco anos, até anunciar sua saída em 2022 para se dedicar à carreira solo.

Depois do período no Now United, Any começou a investir em trabalhos próprios. Em 2024, lançou o single Sweat, dando início a uma nova fase de sua trajetória musical.

Além da música, Any Gabrielly ampliou a carreira para o cinema. Ela integra o elenco de As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você, produção na qual interpreta a protagonista Gabriela.

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Foi justamente durante as gravações do filme que Any e Juliano Floss trabalharam juntos. O influenciador faz uma participação especial na produção.

A parceria profissional entre os dois acabou sendo usada como ponto de partida para os rumores que surgiram após o fim do namoro de Juliano e Marina Sena. Até agora, no entanto, a relação entre Any e Juliano apontada nas redes sociais permanece apenas no campo da especulação.

Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP

Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
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Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
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Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais

Fim do namoro de Marina Sena e Juliano Floss

Juliano anunciou o fim do relacionamento com Marina Sena na noite de segunda-feira (17). Os dois estavam juntos desde 2024 e chegaram a atravessar o período em que o influenciador participou do BBB 26.

Ao comunicar a separação, Juliano afirmou apenas que estava encerrando o relacionamento e não revelou o motivo do término. Marina também não havia se manifestado publicamente sobre a separação até a manhã desta terça-feira (18).

Com a ausência de uma explicação sobre o rompimento, os rumores envolvendo Any Gabrielly ganharam força nas redes sociais. Apesar da repercussão, não há confirmação de que a cantora tenha tido qualquer envolvimento amoroso com Juliano ou de que tenha sido responsável pelo fim do relacionamento.

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