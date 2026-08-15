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Quem é Bianca, cantora que teria sido pivô do fim do casamento de Perlla e Patrick Abrahão

Funkeira ganhou projeção nacional com 'Tudo no Sigilo' e 'Ai Preto' e já dividiu o palco com Camila Cabello no Rock in Rio

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 11:57

Cantora Bianca Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Bianca Azevedo Leal, apontada pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, como pivô do fim do casamento de Perlla e Patrick Abrahão, construiu a carreira no funk depois de deixar Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, para tentar a vida artística na capital.

Ela ganhou projeção nacional no funk com "Tudo no Sigilo", música que ajudou a impulsionar sua carreira. A cantora também participou de "Ai Preto", parceria com L7nnon e DJ Biel do Furduncinho, e lançou "Edredom", faixa solo. Agora, o nome da artista volta a ganhar destaque por causa da suposta relação com Patrick, após o empresário anunciar o fim do casamento com Perlla nesta sexta-feira (14).

Cantora Bianca 1 de 24

Segundo a coluna, Patrick estaria vivendo um romance com Bianca e o envolvimento dos dois teria sido o estopim para o fim da união com a cantora.

Bianca começou a carreira ainda jovem

Natural de Campos dos Goytacazes, Bianca teve contato com a música desde a infância. Ela já contou que se inspirou na mãe e em uma tia, que cantavam em corais de igreja. Antes de investir profissionalmente no funk, a artista estudou oboé, chegou a tocar em uma orquestra e também fez aulas de dança. Na adolescência, começou a se apresentar como dançarina em sua cidade.

Aos 16 anos, decidiu se mudar sozinha para o Rio de Janeiro para tentar realizar o sonho de ser cantora. Segundo relatos dados por ela em entrevistas, chegou à capital com apenas R$ 200 e sem conhecer ninguém.

Perlla e Patrick Abrahão 1 de 10

No início, passou por dificuldades financeiras e chegou a dormir no chão de uma quitinete sem móveis. Também contou ter enfrentado rejeição em seus primeiros shows e períodos em que não tinha dinheiro sequer para comprar comida.

Bianca buscou oportunidades por conta própria e chegou a morar de favor com uma amiga em diferentes lugares do Rio. Em determinado momento, também vendeu caipirinha na praia para conseguir dinheiro.

'Tudo no Sigilo' mudou a carreira

A trajetória começou a mudar no fim de 2019, quando Bianca conheceu o DJ Pedro Henrique e gravou "Tudo no Sigilo", com MC Roger. A música se tornou um dos primeiros grandes sucessos da cantora e ajudou a colocar seu nome em evidência no cenário nacional.

Durante a pandemia, Bianca ganhou ainda mais projeção nas plataformas digitais. O sucesso abriu espaço para novos trabalhos e apresentações, transformando a rotina da artista.

'Ai Preto' levou Bianca ao Rock in Rio

Outro momento decisivo na carreira veio com "Ai Preto", parceria com L7nnon e DJ Biel do Furduncinho. A música se tornou um dos grandes hits de 2022 e chegou ao topo do Spotify Brasil. O sucesso chamou a atenção de Camila Cabello, que convidou Bianca para participar de sua apresentação no Palco Mundo do Rock in Rio daquele ano.

Além da participação com a cantora cubano-americana, Bianca também fez um show próprio no Palco Supernova. Foi a primeira vez que ela esteve no festival, inclusive como espectadora. Na época, a artista comemorou a experiência.

"Foi um dos momento mais marcantes da minha vida, tanto do meu show, que fiz um show completo no Palco Supernova, e a participação no Palco Mundo com a Camila [Cabello], e assim, acho que nunca vou esquecer, foi um sonho. Até hoje estou assimilando tudo o que está acontecendo, então vou entendendo com o tempo, mas foi a primeira vez que pisei no Rock in Rio, nunca tinha ido nem para ver show de outras pessoas, estar ali no palco foi muito inesquecível", falou ao gshow em 2022.

Depois da repercussão dos hits, Bianca assinou contrato com uma gravadora e continuou investindo na carreira musical.

Cantora também falou abertamente sobre a vida pessoal

Bianca já falou publicamente sobre sua bissexualidade e afirmou que sempre tratou o assunto com naturalidade, inclusive antes de se tornar conhecida.