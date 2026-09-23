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Quem é Bruno Maffei, influenciador preso por suspeita de estelionato no Rio

Conhecido pelo reality ‘Alto Leblon’ e por exibir uma rotina de luxo nas redes, influenciador é investigado por golpes envolvendo artigos de luxo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 20:43

Bruno Maffei é preso no Rio por suspeita de estelionato e falsidade ideológica; mandado foi expedido pela Justiça de Goiás
Bruno Maffei é preso no Rio por suspeita de estelionato e falsidade ideológica; mandado foi expedido pela Justiça de Goiás Crédito: Reprodução

A vida de luxo exibida por Bruno Donato Maffei nas redes sociais ganhou um novo capítulo nesta semana. O influenciador foi preso pela Polícia Civil no Centro do Rio de Janeiro, após um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Goiás. Ele é investigado por estelionato e falsidade ideológica.

Maffei ficou conhecido do público após participar do reality “Alto Leblon”, exibido pelo canal E!, e também por compartilhar registros de viagens, festas e momentos ao lado de personalidades. Com mais de 400 mil seguidores, ele construiu uma presença nas redes baseada justamente nesse estilo de vida.

Bruno Maffei

Bruno Maffei por Reprodução
Bruno Maffei por Reprodução
Bruno Maffei por Reprodução
Bruno Maffei por Reprodução
Bruno Maffei por Reprodução
Bruno Maffei por Reprodução
Bruno Maffei por Reprodução
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Bruno Maffei por Reprodução

O nome do influenciador, porém, já havia aparecido em outra investigação. Em 2022, Bruno foi alvo de uma operação de busca e apreensão relacionada a suspeitas de golpes na venda de bolsas e outros artigos de luxo. Na ocasião, celulares, chips, documentos e bolsas foram recolhidos. Segundo a polícia, o caso poderia ter mais de mil vítimas.

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Agora, quatro anos depois, a investigação voltou a colocar Maffei no centro das atenções. De acordo com a Polícia Civil, ele foi monitorado durante duas semanas antes de ser localizado e preso por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), em uma ação conjunta com a Polícia Civil de Goiás.

As investigações apontam que o influenciador teria utilizado o alcance nas redes para oferecer produtos de luxo e aplicar golpes. Ele também é investigado por suspeitas semelhantes em outros estados.

Após a prisão, Bruno foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. Segundo o g1, a defesa do influenciador ainda não havia sido localizada.

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