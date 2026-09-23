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Quem é Bruno Maffei, influenciador preso por suspeita de estelionato no Rio

Conhecido pelo reality ‘Alto Leblon’ e por exibir uma rotina de luxo nas redes, influenciador é investigado por golpes envolvendo artigos de luxo

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 20:43

Bruno Maffei é preso no Rio por suspeita de estelionato e falsidade ideológica; mandado foi expedido pela Justiça de Goiás Crédito: Reprodução

A vida de luxo exibida por Bruno Donato Maffei nas redes sociais ganhou um novo capítulo nesta semana. O influenciador foi preso pela Polícia Civil no Centro do Rio de Janeiro, após um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Goiás. Ele é investigado por estelionato e falsidade ideológica.

Maffei ficou conhecido do público após participar do reality “Alto Leblon”, exibido pelo canal E!, e também por compartilhar registros de viagens, festas e momentos ao lado de personalidades. Com mais de 400 mil seguidores, ele construiu uma presença nas redes baseada justamente nesse estilo de vida.

Bruno Maffei 1 de 8

O nome do influenciador, porém, já havia aparecido em outra investigação. Em 2022, Bruno foi alvo de uma operação de busca e apreensão relacionada a suspeitas de golpes na venda de bolsas e outros artigos de luxo. Na ocasião, celulares, chips, documentos e bolsas foram recolhidos. Segundo a polícia, o caso poderia ter mais de mil vítimas.

Agora, quatro anos depois, a investigação voltou a colocar Maffei no centro das atenções. De acordo com a Polícia Civil, ele foi monitorado durante duas semanas antes de ser localizado e preso por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), em uma ação conjunta com a Polícia Civil de Goiás.

As investigações apontam que o influenciador teria utilizado o alcance nas redes para oferecer produtos de luxo e aplicar golpes. Ele também é investigado por suspeitas semelhantes em outros estados.