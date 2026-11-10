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Quem é César Ramos? Piloto apontado como affair de Virginia Fonseca quebra silêncio após rumores

Automobilista de 37 anos ganhou milhares de seguidores depois de ser associado à influenciadora; assessoria da empresária também se pronunciou sobre as especulações

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 20:17

Virginia Fonseca é apontada como affair de piloto da Stock Car César Ramos
Virginia Fonseca é apontada como affair de piloto da Stock Car César Ramos Crédito: Reprodução

O nome de César Ramos ganhou repercussão nas redes sociais após o piloto ser apontado como possível novo affair de Virginia Fonseca. Apesar dos rumores de um envolvimento entre os dois, o gaúcho não confirmou o suposto romance e preferiu manter o foco na carreira automobilística.

A aproximação teria acontecido durante uma festa após o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, os dois teriam dançado juntos e passado cerca de 15 minutos em uma área reservada do evento, longe dos demais convidados.

A história ganhou ainda mais força depois de uma provocação de Zé Felipe, ex-marido de Virginia. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor fez uma referência à suposta mudança de interesse amoroso da influenciadora: “Você mudou… foi de cantor pra jogador e agora tá mexendo com piloto”.

César Ramos

César Ramos por Reprodução
César Ramos por Reprodução
César Ramos por Reprodução
César Ramos por Reprodução
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César Ramos por Reprodução

Inicialmente, as especulações apontavam para o argentino Franco Colapinto, da equipe Alpine. Posteriormente, César Ramos passou a ser citado como o possível homem que teria se aproximado da empresária.

Natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, César Ramos tem 37 anos e construiu carreira no automobilismo desde a infância. Ele começou a competir no kart aos sete anos e, posteriormente, passou por categorias de formação na Europa.

Um dos principais resultados da trajetória veio em 2010, quando conquistou o título da Fórmula 3 Italiana. A vitória abriu caminho para um teste com um carro de Fórmula 1 da Ferrari. Desde 2015, o piloto disputa regularmente a Stock Car Pro Series.

Virginia se fantasia de coelhinha para o Halloween

Influenciadora investiu em look rosa para a data por Reproduçaõ | Instagram
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Influenciadora investiu em look rosa para a data por Reproduçaõ | Instagram

A associação com Virginia também provocou uma mudança na popularidade do automobilista. Antes dos rumores, ele tinha aproximadamente 46 mil seguidores no Instagram. Depois da repercussão, o número ultrapassou 60 mil.

A equipe de Virginia Fonseca também evitou confirmar qualquer envolvimento. Em posicionamento enviado à imprensa, a assessoria informou que não pretende comentar especulações sobre a vida amorosa da influenciadora.

“Para evitarmos a proliferação de notícias infundadas sobre a vida pessoal de Virginia Fonseca, não comentaremos mais sobre as frequentes especulações e suposições. Agradecemos a compreensão”, declarou.

Enquanto isso, o suposto romance segue sem confirmação pública. César Ramos e Virginia Fonseca não assumiram qualquer relacionamento.

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