Quem é Chad Lowe? Ator viu casa ser destruída por incêndio antes da morte da filha aos 13 anos

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Giuliana Mancini
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:53
A morte de Fiona Hepler Lowe, filha de Chad Lowe e da produtora Kim Painter, aos 13 anos, deixou a família do ator devastada. Em comunicado, os familiares descreveram a adolescente como "amorosa, inteligente, criativa e que adorava dançar" e afirmaram que ela "era a luz das nossas vidas". A causa da morte não foi divulgada.
Aos 58 anos, Chad Lowe tem uma carreira de décadas no cinema e na televisão e ficou especialmente conhecido pelo papel de Byron Montgomery, pai de Aria Montgomery, personagem interpretada por Lucy Hale, na série "Pretty Little Liars".
Chad Lowe
Carreira começou nos anos 1980
Nascido em 15 de janeiro de 1968, em Dayton, Ohio, nos Estados Unidos, Chad Lowe começou a atuar ainda nos anos 1980. Ao longo da carreira, passou por produções de televisão e cinema, além de trabalhar como diretor.
Um dos papéis mais importantes de sua trajetória veio em "Life Goes On", série exibida a partir de 1989. Chad interpretou Jesse McKenna, um jovem que vivia com HIV, e recebeu um Emmy pela atuação.
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos
No cinema, participou de filmes como "Infidelidade" ("Unfaithful"), de 2002, e "Beautiful Ohio", de 2006. Também esteve em produções como "Nobody's Perfect" e "Highway to Hell". Na televisão, além de "Pretty Little Liars", seu currículo inclui séries como "Melrose Place", "ER", "24", "Supergirl" e "9-1-1: Lone Star".
A atuação, porém, não é a única frente da carreira de Chad. Ele também dirigiu episódios de séries conhecidas da televisão americana. Entre os trabalhos, estão capítulos de "Pretty Little Liars", "Bones", "Brothers & Sisters", "Law & Order: SVU", "The Flash" e "9-1-1: Lone Star". Em 2006, ele também dirigiu o filme "Beautiful Ohio".
Casamento com Hilary Swank
Antes do relacionamento com Kim Painter, Chad Lowe foi casado com a atriz Hilary Swank. Os dois subiram ao altar em 1997 e anunciaram a separação em janeiro de 2006. O divórcio foi finalizado em 2007.
Em 2010, Chad se casou com Kim Painter em uma cerimônia íntima à beira-mar no Terranea Resort, em Los Angeles. O irmão do ator, Rob Lowe, foi padrinho.
Chad e Kim já eram pais de Mabel Painter Lowe, que nasceu em maio de 2009, quando oficializaram a união. Depois do casamento, tiveram mais duas filhas, Fiona, nascida em novembro de 2012, e Nixie Barbara, em março de 2016.
Incêndio destruiu casa da família
Em 2025, Chad e a família enfrentaram outra perda importante. A casa onde as três filhas cresceram foi destruída pelo incêndio de Pacific Palisades, em Los Angeles.
Em fevereiro daquele ano, o ator mostrou nas redes sociais o momento em que levou as meninas de volta ao local, cerca de um mês depois da evacuação, para verem o que havia restado da residência.
Na ocasião, Chad afirmou estar impressionado com a maneira como as filhas lidavam com a situação e destacou a força e a resiliência das três.
Irmão de Rob Lowe
Chad é o irmão mais novo de Rob Lowe, um dos maiores galãs de Hollywood nos anos 1980. Os dois cresceram na Califórnia com a mãe depois do divórcio dos pais.
Qual é o patrimônio de Chad Lowe?
Segundo uma estimativa do Celebrity Net Worth, o patrimônio de Chad Lowe é de cerca de 4 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 20,67 milhões, pela cotação atual.