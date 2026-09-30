LUTO

Quem é Chad Lowe? Ator viu casa ser destruída por incêndio antes da morte da filha aos 13 anos

Conhecido por Pretty Little Liars, Chad Lowe também ganhou um Emmy e é irmão do ator Rob Lowe

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:53

Chad Lowe Crédito: Reprodução/Instagram

A morte de Fiona Hepler Lowe, filha de Chad Lowe e da produtora Kim Painter, aos 13 anos, deixou a família do ator devastada. Em comunicado, os familiares descreveram a adolescente como "amorosa, inteligente, criativa e que adorava dançar" e afirmaram que ela "era a luz das nossas vidas". A causa da morte não foi divulgada.

Aos 58 anos, Chad Lowe tem uma carreira de décadas no cinema e na televisão e ficou especialmente conhecido pelo papel de Byron Montgomery, pai de Aria Montgomery, personagem interpretada por Lucy Hale, na série "Pretty Little Liars".

Chad Lowe 1 de 30

Carreira começou nos anos 1980

Nascido em 15 de janeiro de 1968, em Dayton, Ohio, nos Estados Unidos, Chad Lowe começou a atuar ainda nos anos 1980. Ao longo da carreira, passou por produções de televisão e cinema, além de trabalhar como diretor.

Um dos papéis mais importantes de sua trajetória veio em "Life Goes On", série exibida a partir de 1989. Chad interpretou Jesse McKenna, um jovem que vivia com HIV, e recebeu um Emmy pela atuação.

Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos 1 de 16

No cinema, participou de filmes como "Infidelidade" ("Unfaithful"), de 2002, e "Beautiful Ohio", de 2006. Também esteve em produções como "Nobody's Perfect" e "Highway to Hell". Na televisão, além de "Pretty Little Liars", seu currículo inclui séries como "Melrose Place", "ER", "24", "Supergirl" e "9-1-1: Lone Star".

A atuação, porém, não é a única frente da carreira de Chad. Ele também dirigiu episódios de séries conhecidas da televisão americana. Entre os trabalhos, estão capítulos de "Pretty Little Liars", "Bones", "Brothers & Sisters", "Law & Order: SVU", "The Flash" e "9-1-1: Lone Star". Em 2006, ele também dirigiu o filme "Beautiful Ohio".

Casamento com Hilary Swank

Antes do relacionamento com Kim Painter, Chad Lowe foi casado com a atriz Hilary Swank. Os dois subiram ao altar em 1997 e anunciaram a separação em janeiro de 2006. O divórcio foi finalizado em 2007.

Em 2010, Chad se casou com Kim Painter em uma cerimônia íntima à beira-mar no Terranea Resort, em Los Angeles. O irmão do ator, Rob Lowe, foi padrinho.

Chad e Kim já eram pais de Mabel Painter Lowe, que nasceu em maio de 2009, quando oficializaram a união. Depois do casamento, tiveram mais duas filhas, Fiona, nascida em novembro de 2012, e Nixie Barbara, em março de 2016.

Incêndio destruiu casa da família

Em 2025, Chad e a família enfrentaram outra perda importante. A casa onde as três filhas cresceram foi destruída pelo incêndio de Pacific Palisades, em Los Angeles.

Em fevereiro daquele ano, o ator mostrou nas redes sociais o momento em que levou as meninas de volta ao local, cerca de um mês depois da evacuação, para verem o que havia restado da residência.

Na ocasião, Chad afirmou estar impressionado com a maneira como as filhas lidavam com a situação e destacou a força e a resiliência das três.

Irmão de Rob Lowe

Chad é o irmão mais novo de Rob Lowe, um dos maiores galãs de Hollywood nos anos 1980. Os dois cresceram na Califórnia com a mãe depois do divórcio dos pais.

Qual é o patrimônio de Chad Lowe?