SUMIU

Quem é Dandara Couto, modelo de 27 anos que desapareceu em São Paulo

Modelo trabalha entre Brasil e Chile, já participou da São Paulo Fashion Week e foi vista pela última vez na manhã de segunda-feira (5), em Pinheiros

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:59

Modelo Dandara Couto Crédito: Reprodução/Instagram

Dandara Couto, de 27 anos, é uma modelo profissional que trabalha entre o Brasil e o Chile e acumula experiências em importantes trabalhos no mundo da moda. Ela está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (5), quando foi vista pela última vez em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.

A jovem já participou de desfiles da São Paulo Fashion Week e realizou trabalhos para marcas como Corona, Intimissimi e Garage Rio.

A modelo Dandara Couto 1 de 22

Segundo as informações divulgadas por familiares e amigos, Dandara foi vista pela última vez por volta das 10h30, nas proximidades da Rua Cristiano Viana. Na ocasião, estava com os cabelos naturais e crespos, sem as tranças que costuma usar.

Nas redes sociais, Dandara compartilha registros pessoais e de sua carreira. A última publicação foi feita no sábado (3), dois dias antes do desaparecimento.

No post, a modelo publicou uma reflexão depois de observar um girassol em uma horta. "Esses dias estava na horta e vi um girassol de costas para o sol e me fez pensar mais sobre essa angulação curiosa. Entendi um pouco sobre o ciclo natural e percebi algo curioso em relação ao tempo e o TDAH. Vale a pesquisa", escreveu.

Em seguida, completou: "Somos o nosso próprio sol, mas sempre que ver o real, abrace e agradeça".

Desaparecimento mobiliza familiares e amigos

Desde que Dandara deixou de ser localizada, familiares e amigos passaram a divulgar fotos da modelo nas redes sociais e pedir ajuda para encontrá-la.