Quem é Dandara Couto, modelo de 27 anos que desapareceu em São Paulo

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Fernanda Varela
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:59
Dandara Couto, de 27 anos, é uma modelo profissional que trabalha entre o Brasil e o Chile e acumula experiências em importantes trabalhos no mundo da moda. Ela está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (5), quando foi vista pela última vez em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.
A jovem já participou de desfiles da São Paulo Fashion Week e realizou trabalhos para marcas como Corona, Intimissimi e Garage Rio.
A modelo Dandara Couto
Segundo as informações divulgadas por familiares e amigos, Dandara foi vista pela última vez por volta das 10h30, nas proximidades da Rua Cristiano Viana. Na ocasião, estava com os cabelos naturais e crespos, sem as tranças que costuma usar.
Nas redes sociais, Dandara compartilha registros pessoais e de sua carreira. A última publicação foi feita no sábado (3), dois dias antes do desaparecimento.
No post, a modelo publicou uma reflexão depois de observar um girassol em uma horta. "Esses dias estava na horta e vi um girassol de costas para o sol e me fez pensar mais sobre essa angulação curiosa. Entendi um pouco sobre o ciclo natural e percebi algo curioso em relação ao tempo e o TDAH. Vale a pesquisa", escreveu.
Em seguida, completou: "Somos o nosso próprio sol, mas sempre que ver o real, abrace e agradeça".
Desaparecimento mobiliza familiares e amigos
Desde que Dandara deixou de ser localizada, familiares e amigos passaram a divulgar fotos da modelo nas redes sociais e pedir ajuda para encontrá-la.
A família solicita que qualquer informação que possa contribuir para a localização de Dandara seja repassada pelos contatos divulgados: Juan Castro, no telefone (48) 99994-6300, ou Lelette Couto, pelo (48) 99103-1907.