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Quem é Daniel Ávila? Ex-ator mirim de 'A Viagem' investigado por violência doméstica

Famoso pelo papel de Dudu na trama de 1994, artista foi denunciado pela ex-namorada Priscila Dupre

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:58

Dudu de “A Viagem” (Daniel Ávila)
Daniel Ávila interpretou Dudu em 'A Viagem'  Crédito: Reprodução (TV Globo/Instagram)

Quem assistiu à novela 'A Viagem', grande sucesso da Globo em 1994, com certeza lembra de Dudu, o filho do advogado Otávio Jordão (vivido por Antonio Fagundes). Quem deu vida ao menino foi Daniel Ávila, que trabalhou em várias novelas nos anos 1990 e fez muito sucesso ainda criança. Hoje aos 41 anos, ele voltou ao centro das atenções, mas por outro motivo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma apuração contra ele por suspeita de agredir a ex-namorada, a atriz Priscila Dupre.

Daniel Ávila, ator de “A Viagem”, é investigado por violência doméstica

Conhecido pelo personagem Dudu, de “A Viagem”, Daniel Ávila é alvo de investigação que corre sob sigilo por Divulgação
Daniel na época de A Viagem por Divulgação
Priscila Dupre afirma ter apresentado à polícia provas e registros de marcas de agressão por Divulgação
A atriz divulgou nas redes sociais um áudio que, segundo ela, registra um dos episódios denunciados por Divulgação
Polícia Civil apura o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, no Rio por Divulgação
Daniel Ávila interpretou Dudu na novela “A Viagem”, da Globo por Divulgação
Daniel Ávila é investigado por violência doméstica após denúncia da ex-namorada, a atriz Priscila Dupre por Divulgação
Aos 41 anos, Daniel Ávila trabalha como ator, dublador e professor de teatro por Divulgação
Trabalha com dublagem e teatro. por Reprodução (TV Globo/Instagram)
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Conhecido pelo personagem Dudu, de “A Viagem”, Daniel Ávila é alvo de investigação que corre sob sigilo por Divulgação

A denúncia foi parar na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Por lei, todo o caso é tratado em sigilo, o que significa que o público não tem acesso aos detalhes do processo para proteger os envolvidos. Priscila procurou a delegacia em abril, logo após dar um ponto final no namoro.

Carioca, Daniel começou a trabalhar na televisão bem pequeno. Além de marcar época como o Dudu em 'A Viagem', ele esteve em 'Malhação, Agora É que São Ela's e 'O Profeta'. Conforme foi crescendo, ele se afastou da TV aberta e foi trabalhar nos palcos de teatro e com dublagem, dando voz a desenhos, filmes e séries.

O caso ganhou repercussão depois que Priscila postou a gravação de uma briga do ex-casal. No áudio, ela diz que o ator partiu para a agressão física.

Na gravação, dá para ouvir os dois discutindo. Priscila pergunta: "Por que você me bateu? Por que você cuspiu na minha cara? Porque você é um monstro". A voz do homem, que ela garante ser Daniel, rebate dizendo que ela "mereceu" apanhar. Priscila responde que ninguém merece passar por isso, e ele rebate: "Você merece isso e muito mais".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quem é Daniel Ávila? Ex-ator mirim de 'A Viagem' investigado por violência doméstica

A atriz Priscila Dupre

A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram
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A atriz Priscila Dupre por Reprodução/Instagram

A atriz explicou à coluna Play, do jornal O Globo, por que resolveu expor tudo: "Fiz o boletim de ocorrência uns dois meses depois que me separei, porque eu estava muito abalada e sem força. Depois que eu fiz o boletim, ele começou a me difamar, dizendo que eu era mentirosa. Eu comecei a ser prejudicada no teatro".

Priscila disse também que entregou aos policiais fotos das marcas que ficaram no corpo dela e contou que outras mulheres a procuraram após o desabafo, relatando que também sofreram nas mãos do ator. A equipe que defende Daniel Ávila ainda não se pronunciou sobre o caso.

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Tags:

A Viagem Violência Doméstica Novela A Viagem Daniel Ávila

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