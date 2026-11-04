LEMBRA DELE?

Quem é Daniel Ávila? Ex-ator mirim de 'A Viagem' investigado por violência doméstica

Famoso pelo papel de Dudu na trama de 1994, artista foi denunciado pela ex-namorada Priscila Dupre

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:58

Daniel Ávila interpretou Dudu em 'A Viagem' Crédito: Reprodução (TV Globo/Instagram)

Quem assistiu à novela 'A Viagem', grande sucesso da Globo em 1994, com certeza lembra de Dudu, o filho do advogado Otávio Jordão (vivido por Antonio Fagundes). Quem deu vida ao menino foi Daniel Ávila, que trabalhou em várias novelas nos anos 1990 e fez muito sucesso ainda criança. Hoje aos 41 anos, ele voltou ao centro das atenções, mas por outro motivo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma apuração contra ele por suspeita de agredir a ex-namorada, a atriz Priscila Dupre.

Daniel Ávila, ator de “A Viagem”, é investigado por violência doméstica 1 de 9

A denúncia foi parar na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Por lei, todo o caso é tratado em sigilo, o que significa que o público não tem acesso aos detalhes do processo para proteger os envolvidos. Priscila procurou a delegacia em abril, logo após dar um ponto final no namoro.



Carioca, Daniel começou a trabalhar na televisão bem pequeno. Além de marcar época como o Dudu em 'A Viagem', ele esteve em 'Malhação, Agora É que São Ela's e 'O Profeta'. Conforme foi crescendo, ele se afastou da TV aberta e foi trabalhar nos palcos de teatro e com dublagem, dando voz a desenhos, filmes e séries.

O caso ganhou repercussão depois que Priscila postou a gravação de uma briga do ex-casal. No áudio, ela diz que o ator partiu para a agressão física.

Na gravação, dá para ouvir os dois discutindo. Priscila pergunta: "Por que você me bateu? Por que você cuspiu na minha cara? Porque você é um monstro". A voz do homem, que ela garante ser Daniel, rebate dizendo que ela "mereceu" apanhar. Priscila responde que ninguém merece passar por isso, e ele rebate: "Você merece isso e muito mais".

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A atriz Priscila Dupre 1 de 13

A atriz explicou à coluna Play, do jornal O Globo, por que resolveu expor tudo: "Fiz o boletim de ocorrência uns dois meses depois que me separei, porque eu estava muito abalada e sem força. Depois que eu fiz o boletim, ele começou a me difamar, dizendo que eu era mentirosa. Eu comecei a ser prejudicada no teatro".