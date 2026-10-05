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Quem é Danielle Monteiro, mãe do filho de Sergio Hondjakoff, de A Fazenda?

Atriz e o ex-Cabeção de "Malhação" são pais de Benjamin; ator já explicou que os dois nunca tiveram um namoro sério

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:20

Sergio Hondjakoff Crédito: Reprodução/A Fazenda

Danielle Monteiro mantém uma vida discreta e longe dos holofotes, apesar de ser mãe de Benjamin, filho do ator Sergio Hondjakoff, que atualmente participa de "A Fazenda 18". Enquanto o ex-Cabeção de "Malhação" voltou a ficar em evidência com a participação no reality, Danielle prefere preservar a própria rotina e aparece pouco nas redes sociais.

Os dois se conheciam desde a adolescência e se reencontraram anos depois. Em 2023, porém, Sergio esclareceu a relação com Danielle após surgirem informações de que eles teriam retomado um namoro. O ator negou que os dois tivessem formado um casal e explicou que a relação entre eles nunca foi um namoro sério.

Danielle Monteiro é a mãe de Benjamin, filho de Sergio Hondjakoff 1 de 19

"O Benjamin é fruto de um relacionamento de amizade. Meu estado civil sempre foi solteiro. Inclusive, estou sozinho há muito tempo", declarou na ocasião.

Sergio também explicou como aconteceu a aproximação entre os dois. "A mãe do Benjamin é uma amiga que reencontrei e nos relacionamos, mas nunca namoramos sério".

Danielle é mãe de dois filhos

Além de Benjamin, fruto da relação com Hondjakoff, Danielle também é mãe de Miguel, de um relacionamento anterior. Ela, no entanto, mantém a vida pessoal longe da exposição e não há informações públicas sobre sua idade ou profissão.

Nas redes sociais, Danielle costuma compartilhar poucos registros e, quando aparece, a rotina ao lado dos filhos é um dos principais temas.

O próprio Sergio já falou publicamente sobre a importância de Danielle na criação de Benjamin. Em 2024, o ator afirmou que desejava "poder ser mais generoso com a Danielle, que tem sido uma mãe maravilhosa para o meu filho", afirmou.

O ator também costuma publicar fotos e mensagens ao lado de Benjamin e já falou sobre o desejo de acompanhar de perto o crescimento do menino e ser uma influência positiva para ele.

Participação em "A Fazenda 18"