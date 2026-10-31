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Quem é Eduardo Sotto, ex-jornalista da Record, que morreu aos 36 anos em decorrência de AVC

Trajetória de Eduardo inclui experiências na TV Record, como repórter e produtor em cidades do interior de São Paulo, e na Rádio CBN, em São Carlos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 15:37

Eduardo Sotto Maior da Silva
Eduardo Sotto Maior da Silva Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Morreu na última quarta-feira (28), o ex-jornalista da Record, Eduardo Sotto Maior da Silva, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. O jornalista deixa Marco Antônio, seu esposo.

Eduardo, que ficou quase dois meses internado após o AVC, teve quase duas décadas de atuação. Ele trabalhou em diferentes áreas da comunicação.

A trajetória de Eduardo inclui experiências na TV Record, como repórter e produtor em cidades do interior de São Paulo, e na Rádio CBN, em São Carlos, onde exerceu a função de âncora. Posteriormente, dedicou mais de dez anos à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), integrando a assessoria de comunicação institucional.

Também coordenou o jornalismo da Rádio UFSCar FM, participando da organização editorial e da produção de conteúdos sobre pesquisas científicas.

 Mais recentemente, o jornalista passou a atuar na comunicação corporativa. Na CDI Comunicação, trabalhou como roteirista e ghostwriter executivo em projetos relacionados ao Google Cloud, elaborando discursos e roteiros para eventos voltados à tecnologia e à inovação. Em sua apresentação profissional, definia seu trabalho pela habilidade de transformar temas complexos em mensagens capazes de aproximar as pessoas.

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Jornalista Luto

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