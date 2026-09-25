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Quem é Elaine Quisinski, ex de Paulo Zulu, que citou ‘questões sérias’ para término nas redes sociais

Elaine é modelo e mantém perfil ativo nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 18:30

Elaine Quisinski e Paulo Zulu se separaram há 9 meses Crédito: Reprodução | Instagram

Elaine Quisinski, modelo e ex-esposa do Paulo Zulu, ganhou repercussão nas redes sociais após anunciar o fim do casamento com o ator. Os dois estavam juntos desde 2017 e são pais de Kiron, de 5 anos.

Através de uma publicação no Instagram, Elaine contou que a relação tinha enfrentado dificuldades e afirmou que existem “questões muito sérias” envolvidas na separação, mas sem dar muitos detalhes.

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Elaine é modelo e mantém perfil nas redes sociais, onde mostra sobretudo a rotina pessoal. No Instagram, reúne mais de 7 mil seguidores, e compartilha registros de viagens, treinos e momentos do dia a dia, além de conteúdos relacionados ao lifestyle. Ela é mãe de Kiron, nascido em maio de 2021, fruto do relacionamento com Paulo Zulu.

O artista tem outros dois filhos, Patrick, de 24 anos, e Derek, de 22, do casamento anterior com a modelo Cassiana Mallamann. Os dois ficaram juntos durante 23 anos e terminaram a relação em 2015.

Sobre a separação, Elaine explicou que os dois estão separados oficialmente há nove meses, embora, segundo ela, o casamento já devesse ter terminado há cerca de dois anos.

"Venho aqui esclarecer algo que muitos vêm perguntando. Eu e Paulo Zulu não estamos mais juntos. Esse casamento já era para ter acabado há 2 anos, mas há 9 meses estamos totalmente separados", escreveu.