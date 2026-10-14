ROMANCE NO AR?

Quem é Elisa Klein, ex-Casa de Vidro do BBB vista aos beijos com Jonas Sulzbach

Influenciador aproveitou passeio de barco em Fernando de Noronha coladinho com Elisa Klein

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:51

Jonas Sulzbach e Elisa Klein estão em Fernando de Noronha Crédito: Reprodução/Instagram

O clima de romance esquentou em Fernando de Noronha. Jonas Sulzbach, de 40 anos, decidiu compartilhar nas redes sociais os primeiros registros ao lado de Elisa Klein, modelo gaúcha de 28 anos. A postagem no Instagram veio logo após imagens dos dois trocando beijos e caminhando de mãos dadas pela ilha caírem nas redes sociais.

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Nas fotos publicadas pelo influenciador, os dois aparecem curtindo um dia de sol em alto-mar. Entre drinques em um passeio de lancha com amigos, Jonas posou sem camisa e abraçado com a influenciadora. "Isto é viver", disse ele na legenda da publicação. Nos comentários, a resposta de Elisa chamou atenção dos seguidores: "Tudo no tempo de Deus", acompanhado por um coração.

A aproximação em Noronha marca a primeira vez em que Jonas surge em clima de namoro público desde outubro de 2023, data em que pôs fim ao noivado de oito anos com Mari Gonzalez. Desde a separação da ex-participante de realities, o atleta vinha mantendo a vida íntima privada.

Quem é Elisa Klein

Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa atua como modelo e empresária, vivendo atualmente no Rio de Janeiro. Seu nome ganhou força nas redes ao disputar a Casa de Vidro do BBB 26 pela região Sul. Na ocasião, a vaga no elenco principal ficou com Samira Sagr, de 25 anos.