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Quem é Fábio Scalon, ator que já viveu Jesus e será amante de Carminha em 'Avenida Brasil 2'

Aos 29 anos, artista nascido em Brasília deixou de lado o sonho de cursar engenharia para seguir a carreira artística

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:43

Fábio Scalon Crédito: Reprodução/Instagram

Fábio Scalon está prestes a ganhar um papel de destaque em uma das novelas mais aguardadas da televisão brasileira. Aos 29 anos, o ator foi confirmado no elenco de 'Avenida Brasil 2', continuação do fenômeno de 2012. Ele vai interpretar o novo amante de Carminha (Adriana Esteves), e chega à produção depois de construir uma trajetória que inclui passagem por 'Malhação', novelas bíblicas e até uma experiência como Jesus Cristo nos palcos.

Nascido em Brasília, Fábio inicialmente pensava em seguir uma profissão bem diferente. O ator cogitava estudar engenharia e, ainda na adolescência, chegou a conciliar os estudos com cursos de teatro.

Fábio Scalon 1 de 24

A mudança de planos aconteceu quando ele conseguiu emplacar um personagem em Malhação - Pro Dia Nascer Feliz, exibida pela Globo em 2016. Aos 19 anos, o artista entrou para o elenco como Jabá, um jogador de vôlei de praia.

A oportunidade fez Fábio abandonar a ideia de seguir engenharia profissionalmente e apostar na carreira artística. Na época, ele contou que já ouvia de pessoas próximas que poderia ter futuro no teatro.

"Nunca fiquei de recuperação nem repeti de ano. E pensava em estudar engenharia. Mas já fazia cursos de teatro e diziam que eu tinha futuro. Aí decidi optar pelo que gostava. Conversei com meus pais e deu certo. Fiz um acordo com eles de fazer uma faculdade. Quero cursar cinema", contou, segundo a Quem.

Globo confirma elenco de Avenida Brasil 2 1 de 22

Ator já interpretou Jesus Cristo

Um dos trabalhos mais marcantes da trajetória de Fábio aconteceu longe dos estúdios de televisão. Em 2016, o ator interpretou Jesus Cristo no espetáculo 'Paixão de Cristo', realizado em Vassouras, no Rio de Janeiro. A montagem reunia cerca de 30 atores e atraía aproximadamente 1.500 pessoas. A experiência de encarar a multidão também trouxe um desafio especial para o artista.

"Era um elenco de 30 atores e 1.500 pessoas acompanhando. Dava medo de ficar lá em cima na cruz, mas quando vi a multidão, foi pura energia", relembrou.

Carreira seguiu mesmo longe da Globo

Fábio estava afastado das tramas da TV Globo desde Segundo Sol (2018). Ao longo deste tempo, ele integrou o elenco de 'Reis', produção bíblica da Record exibida a partir de 2022, e participou da série 'MED', da Netflix, gravada em 2026. A produção, no entanto, ainda não teve sua data de estreia anunciada.

Como Fábio Scalon chegou a 'Avenida Brasil 2'?

O retorno à Globo acontece agora com 'Avenida Brasil 2'. Para conquistar um dos papéis da nova novela de João Emanuel Carneiro, Fábio passou por testes realizados pela equipe de direção da produção.

Os detalhes sobre seu personagem ainda são mantidos em sigilo pela emissora. Na novela original, produzida em 2012, Carminha se dividia entre o casamento com Tufão (Murilo Benício) e o romance com Max (Marcello Novaes). Desta vez, ela estará emocionalmente envolvida com um rapaz mais novo, que vai ser o principal aliado da personagem.